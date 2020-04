Grab dừng giao đồ ăn tại Đà Nẵng, vì sao vẫn hoạt động ở Hà Nội, TP.HCM?

Quảng cáo

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/03/2020 và bảo vệ sức khỏe cho các đối tác, khách hàng và cộng đồng trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, Grab vừa quyết định dừng dịch vụ vận chuyển 4 bánh (GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar doanh nghiệp, Grab tỉnh/Grab tuyến GrabTaxi, GrabRent) tại tất cả các tỉnh, thành phố từ 0h ngày 1/4 đến hết ngày 15/4.

Dịch vụ GrabFood (giao đồ ăn bằng xe mô tô) tại các tỉnh thành khác, GrabMart (dịch vụ đi chợ thuê) tại TP. HCM, GrabExpress (giao hàng) trên toàn quốc hoạt động bình thường. Riêng dịch vụ GrabFood tại thành phố Đà Nẵng sẽ dừng hoạt động từ ngày 2/4.

Dịch vụ GrabFood chỉ dừng hoạt động ở TP. Đà Nẵng

Giải thích về điều này với phóng viên Tiền Phong, đại diện của Grab cho hay, phía cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã gửi công văn nêu rõ mức độ nguy hiểm từ dịch vụ vận chuyển này nên Grab mới đi đến quyết định kể trên.

Hiện TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai địa bàn có rất nhiều tài xế GrabBike, GrabFood, GrabExpress đang hoạt động nhưng chưa có thông báo dừng dịch vụ, phía Grab cho rằng họ chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ cơ quan chức năng của hai địa phương.

“Việc tạm dừng cung cấp dịch vụ có thể sẽ tạo ra một số bất tiện nhất định cho khách hàng, đối tác tài xế… nhưng vì sức khỏe cộng đồng chúng tôi vẫn quyết định dừng”, phía Grab thông tin.

Ngoài Grab, ứng dụng gọi xe Be dừng cung cấp dịch vụ vận chuyển gồm BeBike (chở người bằng xe máy), BeCar (chở khách bằng ô tô), Be đi tỉnh, thuê xe theo giờ trong 15 ngày trên toàn quốc. Hai dịch vụ giao hàng và đi chợ của Be tại TP Hồ Chí Minh hoạt động bình thường cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, GoViet vẫn cung cấp các dịch vụ xe ôm công nghệ, giao đồ ăn và giao hàng. Hãng FastGo dừng dịch vụ gọi xe “Đi ngay”. Dù vậy, sáng ngày 1/4, khách hàng tại Hà Nội vẫn có thể hẹn giờ gọi xe của FastGo, nhưng phải chờ ứng dụng này sắp xếp tài xế phù hợp.





Võ Hóa