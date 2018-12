Hà Nội: Sớm xử lý vụ bảo kê chợ Long Biên

Trong buổi họp báo trước Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội mới đây, trước câu hỏi của báo chí liên quan đến vụ việc bảo kê chợ Long Biên, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội cho biết, về nội dung này, Ban Pháp chế đã có chất vấn Giám đốc Công an thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

“Các đồng chí đã báo cáo lại không chỉ vụ ở Long Biên mà còn một số vụ nữa. Riêng vụ bảo kê chợ Long Biên, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra, phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Chắc chắn là sẽ sớm xem xét, đưa ra xử lý”, ông Nam nói.

Trước đó, hồi tháng 9, Đài truyền hình Việt Nam và báo Phụ nữ TP HCM phản ánh để có thể buôn bán, các tiểu thương tại chợ Long Biên phải đóng tiền bến bãi (tiền bảo kê) là 200.000/lượt, nếu là xe to thì mức tiền là 350.000 đồng/lượt. Cũng có trường hợp phải đóng tiền bến bãi 100 triệu đồng/năm. Nếu không đóng tiền, các hộ kinh doanh ở chợ sẽ không có chỗ để đỗ xe, chuyển hàng…

Ngay sau khi có thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Ban Quản lý chợ Long Biên kiểm tra, xử lý.

Sau đó, cơ quan CSĐT công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra làm rõ vấn nạn "bảo kê" tại chợ Long Biên.

Mới đây nhất, theo thông tin báo chí phản ánh, hai nhà báo công tác tại Đài truyền hình Việt Nam và báo Phụ nữ TP HCM, tác giả loạt phóng sự điều tra về vụ việc bảo kê chợ Long Biên bị nhắn tin đe dọa giết cả nhà.

Được biết, Báo Phụ Nữ TPHCM, Ban Thời sự VTV đã gửi công văn gửi lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ nội dung tin nhắn khủng bố tinh thần và đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn cho hai nhà báo và gia đình.

