Hạn chế đi lại trong dịch COVID-19, nhu cầu máy tính vẫn tăng mạnh

Các chủ cửa hàng trên phố Lê Thành Nghị, Thái Hà đều cho biết, lượng máy bán ra tăng từ 50% - 100% so với trước Tết nguyên đán Canh Tý (khi chưa có dịch). Có những đơn vị riêng ngành hàng máy tính xách tay ghi nhận mức tăng trưởng 80% so với cùng kỳ do nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong mùa dịch COVID-19, đẩy doanh thu và lợi nhuận của công ty này tăng 16-18%.