Hàng loạt người sập bẫy 'cho đi nhờ xe' ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Thời gian gần đây, rất nhiều người dân ở tỉnh Quảng Nam phản ánh bị kẻ xấu lừa trộm tiền khi đi nhờ xe. Những đối tượng này thường chạy xe dọc Quốc lộ 1 ở Quảng Nam hoặc các tuyến đường ở TP Đà Nẵng tìm những người già có tính thật thà ở quê rồi thuyết phục họ lên xe với những lời lẽ ngon ngọt sau đó tìm cách lấy trộm tiền. Có nhiều người phản ánh bị lấy trộm cả chục triệu đồng.

Cụ bà này bị kẻ xấu lừa lên ô tô để lấy tiền Ảnh: Nguyễn Ngọc Uyên Lan

Mới đây nhất, hôm qua (1/5), tài khoản Facebook Nguyễn Ngọc Uyên Lan đăng tải lên trang cá nhân của mình câu chuyện mà chị nghe được để cảnh báo mọi người. Theo chị Lan, một cụ bà hơn 60 tuổi đi xe buýt kể lại rằng sáng cùng ngày, cụ đứng đón xe từ Đà Nẵng về nhà ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam thì có một chiếc ôtô màu trắng chạy tới hỏi cụ đi đâu. Khi cụ nói về Quế Sơn thì người đàn ông trên xe nói đi cùng đường nên sẽ chở cụ về nhà với giá chỉ 20.000 đồng.

Video: Cụ bà bức xúc kể lại chuyện mình bị kẻ xấu lừa lấy tiền

Đi được một đoạn, người đàn ông nói cụ xuống xe, anh ta đi có việc một lúc sẽ quay lại chở cụ về. Khi xuống xe, cụ phát hiện bị mất 250.000 đồng.

Trước đó, vào ngày 19/4, tài khoản Facebook Sĩ S. cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Theo anh S., hôm đó, anh đi xe buýt thì gặp vợ chồng cụ ông quê ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam mếu máo kể lại rằng: Vợ chồng ông đứng ở TP Tam Kỳ đón xe ra huyện Quế Sơn để đám giỗ mẹ thì có một ô tô màu trắng chạy đến. Trên xe có một nam tài xế và một phụ nữ. Tài xế này nói chở khách vào Quảng Ngãi giờ chạy về bắt ít khách kiếm tiền và nói 2 cụ lên xe máy lạnh cho mát, chở ra Hương An chỉ lấy 70.000 đồng.

Người đàn ông này cũng bị 2 đối tượng đi ô tô lừa lấy gần 5 triệu đồng.

Hai cụ đồng ý lên xe đi được một lúc thì tài xế nói có việc đi đường khác nên trả lại tiền và nói 2 cụ xuống xe đón xe buýt đi. Khi xuống xe, 2 vợ chồng cụ tá hỏa phát hiện gần 5 triệu đồng "không cánh mà bay".

Câu chuyện trên sau đó được một Fanpage lớn ở tỉnh Quảng Nam đăng tải lại để cảnh báo mọi người. Ở trên trang Fanpage này có hàng chục người khác vào chia sẻ rằng người thân của họ cũng bị lừa với thủ đoạn và phương thức tương tự như vậy. Cũng là chiếc ô tô màu trắng, trên xe có một nam một nữ muốn cho đi nhờ xe, sau đó nạn nhân phát hiện bị mất tiền...

Rất nhiều người bị lừa với thủ đoạn tương tự

Vào ngày 16/4, đường dây nóng của một cơ quan báo chí trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng tiếp nhận thông tin tương tự. Cụ thể, bà P.T.P (SN 1951; ngụ xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) phản ánh vào khoảng 6 giờ sáng 16/4, trên đoạn đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), trong lúc đợi xe buýt về huyện Nông Sơn, có một ô tô 4 chỗ (trên xe lúc này có 1 nam và nữ) tiến lại gần và hỏi bà P. về đâu.

Sau khi biết được địa chỉ bà P cần về, người đàn ông này đã mời bà P. lên xe với lý do cùng đường. Vốn từ quê lên thật thà bà P. lên xe, sau thời gian trò chuyện, người đàn ông này bỗng dưng hỏi lại địa chỉ bà P. một lần nữa và sau đó cho biết ban đầu mình nghe nhầm và mời bà P. xuống xe. Sau khi xuống xe, bà P. kiểm tra túi xách thì phát hiện mất 11 triệu đồng.

Sáng 2/5, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị các nạn nhân bị mất tài sản đến cơ quan công an trình báo để công an vào cuộc điều tra. Vị này khuyên người dân không nên đi nhờ các phương tiện không quen biết để tránh bị lừa đảo.

