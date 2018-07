Hết World Cup, cảnh giác trước các chiêu trò bán hàng thanh lý

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, trên mạng xã hội, các diễn đàn và thậm chí ngay cả trên nhiều trang tin điện tử, các loại quảng cáo bán thanh lý hàng giá rẻ vì… thua độ World Cup 2018 xuất hiện nhan nhản.

Trong đó có nhiều trường hợp rao bán cả nhà đất, ô tô, xe máy, điện thoại. Phổ biến hơn cả là những shop bán hàng Online cũng tung chiêu để bán hàng dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, thực tế, theo tiết lộ của một số chủ shop bán hàng Online và chính những “cò đất” tung tin bán nhà thì người tiêu dùng nên cảnh giác trước những lời quảng cáo đầy mật ngọt để tránh bị lừa hoặc mua phải hàng kém chất lượng.

"Sau World Cup, thực tế có nhiều người muốn bán thanh lý đồ cộp mác “thua độ” để bán hàng được giá hơn. Không chỉ thế, lợi dụng tâm lý người mua ham rẻ nên đây cũng có thể coi là cơ hội để dân kinh doanh có thể bán hàng dễ hơn, kiếm được nhiều lời hơn. Tuy nhiên, trong cả vạn lời mời chào quảng cáo đó, chẳng ai dám chắc chất lượng hàng và sản phẩm bán ra như thế nào”, anh Vũ Kha, một người kinh doanh Online chia sẻ với Tiền Phong.

Sau World Cup 2018, rất nhiều lời quảng cáo "có cánh" rao bán cả nhà vì thua độ xuất hiện.

Theo chị Mai Hoa, chủ một tiệm cầm đồ trên đường Đê La Thành cho biết, từ khoá “thua độ World Cup” được rất nhiều người quan tâm, tìm kiếm nên chẳng có dân kinh doanh nào bỏ qua cơ hội để kiếm lời. Đặc biệt, với những người làm nghề cầm đồ như chị Hoa thì không có cơ hội nào tốt hơn cơ hội như mùa World Cup vừa qua. Nguyên nhân là bởi “hàng” nhập vào được giá rẻ nhưng thanh lý ra thì lại có giá tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, chị Hoa cũng tiết lộ, bên cạnh những mặt hàng chủ muốn thanh lý với giá trị tương xứng thì nhiều chủ cửa hàng sẵn sàng giở “mánh” để bán hàng.

Đơn cử như việc các mặt hàng được gắn mác "thanh lý World Cup do thua độ" như xe máy, điện thoại thường được người bán định giá rẻ hơn từ 5 – 10% so với mặt bằng chung nhưng thực tế thì “hàng” đã được “mông má” lại trông như hàng mới nên chủ vẫn lãi to nếu bán được hàng.

Không chỉ thế, để tạo sự tin tưởng cho người mua, chủ hàng sẵn sàng giới thiệu rằng sản phẩm được bán vì người bán đang cần tiền gấp bởi thua độ World Cup vừa qua. Nhiều chủ hàng còn thuê cả người vào bình luận “mồi” để tạo độ hấp dẫn nhằm hút người mua thật.

Thậm chí, nhiều mặt hàng nằm đắp chiếu lâu ngày vào dịp World Cup cũng được chủ bán hàng gắn mác “thua độ” để bán cho nhanh.

"Thực tế, việc săn hàng thanh lý hay bán hàng thanh lý trên Internet không xấu nhưng nhiều người dùng “tiểu xảo” để trà trộn hàng kém chất lượng thì với bản thân tôi cũng là dân kinh doanh không ủng hộ cho lắm”, chị Hoa cho biết.

Trong khi đó, dù biết có những cái “bẫy” nhưng lượng người mua những ngày này cũng tăng theo. Đơn giản là vì tâm lý của nhiều người đi “săn” hàng dịp sau World Cup cũng đang có nhiều lựa chọn và giá rẻ hơn so với trước đó bởi vì người bán… thua độ.

"Quan trọng nhất là họ bán hàng có giá cả phải chăng là được. Còn lại có bán vì thua độ bóng đá thật hay không cũng không quan trọng lắm”, Nguyễn Minh Tú, sinh viên một trường Đại học khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ.

Nhiều hình thức rao bán "ăn theo" thua độ World Cup 2018.

Ngược với quan điểm của Nguyễn Minh Tú, anh Ngô Trọng (Đống Đa, Hà Nội), người từng mua phải một chiếc xe máy tay ga đã bị “xì tút” lại với giá khá “chát” so với chất lượng thật cho rằng, việc lợi dụng World Cup để bán hàng đang diễn ra tràn lan, đặc biệt là việc trà trộn hàng cũ, hàng kém chất lượng để “bẫy” người tiêu dùng là khó chấp nhận được. Chính vì vậy, với những người mua cần sự tỉnh táo khi giao dịch và nên kiểm tra chất lượng của món hàng mình định mua về.

“Nếu bạn chỉ mua một chiếc áo, một chiếc đồng hồ hay chiếc máy tính được gắn mác “thanh lý thua độ World Cup” nếu gặp phải hàng rởm có lẽ cũng đã tiếc lắm rồi. Nếu bạn lại lọt bẫy của dân cò mồi nhà đất thì là vấn đề lớn hơn nhiều. Do đó, dù mua một món hàng nào cũng nên tỉnh táo cân nhắc, đừng tham rẻ mà rước hoạ vào nhà”, anh Trọng chia sẻ.

Trên thực tế, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, dư âm của World Cup 2018 hiện vẫn còn là cơ hội cho dân kinh doanh kiếm lời. Đa phần những cái bẫy “giá rẻ”, “giảm giá sập sàn”, “thua độ bán gấp”,… đều là những chiêu trò mà người tiêu dùng nên cảnh giác để tránh mua phải hàng kém chất lượng, tưởng rẻ lại hoá đắt. Thậm chí, với những món hàng có giá trị lớn như xe máy, ô tô hay rao bán đất dù quảng cáo có là thật thì bản thân người mua cũng phải xem xét kỹ tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan để tránh bị lừa hoặc mua phải hàng phi pháp.

Trí Anh