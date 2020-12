Hòa Bình yêu cầu dừng hoạt động tham quan bán sữa mập mờ thông tin nguồn gốc

Trao đổi với Tiền Phong, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình cho hay, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo cho UBND huyện Lương Sơn trên cơ sở đề xuất yêu cầu công ty này dừng hoạt động. “Trước mắt liên quan đến đầu tư, thuê đất trái phép, sai mục đích UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát lại một lần nữa để tham mưu các bước thu hồi đất", vị cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình cho biết.

Những sản phẩm sữa bán cho người già được gia công đơn sơ trong nhà xưởng sản xuất, sử dụng 10 lao động. Xưởng này được xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 6/2020 trên diện tích khoảng 550m2.

Như Tiền Phong đã thông tin, bằng việc tổ chức các chuyến tham quan miễn phí, hai tháng qua đã có hàng nghìn người là cựu chiến binh, người cao tuổi được mời và đưa đến nhà máy sản xuất sữa của Công ty CP Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand (tại Lương Sơn, Hòa Bình) để… bán sữa dinh dưỡng. Đáng nói, những sản phẩm sữa này được gia công đơn sơ trong nhà xưởng sản xuất, sử dụng 10 lao động. Xưởng này được xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 6/2020 trên diện tích khoảng 550m2. Bên trong có 1 phòng nguyên liệu, 1 phòng trộn, 4 phòng đóng gói, 1 phòng kiểm tra sản phẩm thành phẩm.

Khi các ngành chức năng tỉnh Hòa Bình đang vào cuộc xử lý, việc bán sữa thông qua các chuyến tham quan đã vươn vào các tỉnh phía Nam. Theo phản ánh khu vực này đã có hàng nghìn người được mời đi tham quan miễn phí tại nhà máy sản xuất sữa của Công ty CP Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand.

Theo đó, giấy mời này được gửi đích danh tới từng người mời tham quan dây truyền công nghệ sản xuất sữa của nhà máy sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ngoài tham quan nhà máy, khách hàng được đưa tới thăm chùa Tùng Lâm được ăn miễn phí. Đặc biệt, khách hàng còn được tặng một hộp sữa 150gr hoặc một chai mật ong 200 ml của công ty. Người ký giấy mời vẫn là Giám đốc Nguyễn Văn Cường.

Mới đây, tại Nghệ An, báo chí đồng loạt thông tin Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand mời người cao tuổi tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh và nhận quà.

Khi lực lượng chức năng vào cuộc Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand - chủ đầu tư “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh đã thông báo ngừng hoạt động, chấm dứt hợp đồng thuê kho bãi, dỡ các thiết bị, phương tiện.

