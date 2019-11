Kè 'chục tỷ' chưa bàn giao đã tan nát: Do bão?

Quảng cáo

Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cho rằng, bão số 5 đi qua với những cơn sóng lớn, kèm theo gió to (cấp 9, cấp 10) giật mạnh (cấp 11, cấp 12) đã phủ lên hệ thống lan can, giằng mái taluy tuyến kè công trình Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa gây thiệt hại, hư hỏng.

Theo đó, hư hỏng sập toàn bộ mái kè phần bê tông cốt thép gờ lan can, khung giằng ngang, giằng dọc kè, tấm bê tông lát mái taluy và phần đất đắp thân kè, chiều dài thiệt hại là 400m. Hư hỏng phần tấm bê tông lát mái taluy và phần đất đắp thân kè với chiều dài thiệt hại là 80m. Khối lượng thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

480m kè trên tổng số 642m của hệ thống kè sông khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa bị sập. Ảnh: Tr.Định

Hệ thống kè sông khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa (TP Quy Nhơn) có chiều dài 642m, giá trị đầu tư gần 12 tỷ đồng. Công trình mới thi công xong, chưa bàn giao. Tuy nhiên, sau cơn bão số 5 vào tối ngày 30 rạng sáng ngày 31/10 vừa qua đã làm 480m kè sông bị triều cường, sóng lớn đánh sập.

Sự việc này đang khiến người dân địa phương bức xúc và nghi ngờ chất lượng thi công và thiết kế đoạn kè không phù hợp. Theo đó, người dân cho rằng đoạn bờ kè này nằm cuối sông Hà Thanh, chịu ảnh hưởng của triều cường, sóng biển nên cần phải xây dựng kiên cố như kè biển. Tuy nhiên, khi kè sông bị sóng đánh vỡ vụn lại có rất ít sắt thép bên trong nên dầm ngang bờ kè bị sóng đánh gãy nhiều đoạn.

Công trình có kinh phí gần 12 tỷ đồng. Ảnh: Tr.Định

Hệ thống kè sông nói trên thuộc công trình Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa (công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp 4) do Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định làm đơn vị tư vấn thiết kế công trình. Đơn vị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán là Sở Xây dựng Bình Định.

Đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH Thanh Huy và đơn vị tư vấn giám sát thi công là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp An Thịnh. Đơn vị thực hiện thí nghiệm chất lượng công trình là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thanh Ngân (Las 768).

Ông Nguyễn Thái Diễn - Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn cho rằng, khi công trình bê tông bị gãy, trơ ra những đoạn không cốt sắt bên trong nhìn cũng rất phản cảm. Tuy nhiên, theo bản vẽ thiết kế thì những đoạn đó không có sắt. Ảnh: Tr.Định

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thái Diễn - Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn cho biết, ban đầu gói thầu dự án hệ thống kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa có kinh phí 8,4 tỷ đồng (vốn ngân sách nhà nước). Tuy nhiên, trong quá trình thi công có điều chỉnh bổ sung một số nội dung nên kinh phí lên gần 12 tỷ đồng.

Liên quan đến sự việc này, trước đó ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cũng cho biết: Theo kết quả báo cáo ban đầu, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xói lở, hư hỏng tuyến kè là do thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra còn do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ.

Về sự việc này, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng dự án hệ thống kè sông thuộc công trình Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa do UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư nên phải chịu trách nhiệm chính trong việc khắc phục. Nếu xác định nguyên nhân hư hỏng do thiên tai thì phải có báo cáo cụ thể, đề xuất hướng xử lý phù hợp. Nếu do lỗi của đơn vị tư vấn, thiết kế hoặc thi công thì đơn vị nào làm sai phải chịu trách nhiệm sửa chữa, không lấy tiền ngân sách ra để khắc phục.

Hiện, Ban quản lý Đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, UBND phường Thị Nại và mời Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung (đơn vị tư vấn độc lập) đến hiện trường kiểm tra và đánh giá sơ bộ ban đầu về nguyên nhân sự cố công trình.

