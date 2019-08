Lập dự án 'đường chồng đường' để thu hồi, bán đấu giá đất của dân?

Thu hồi một trong hai văn bản cùng số do hai lãnh đạo kí

Như báo Tiền Phong đã có nhiều tin bài phản ánh, Giám đốc và Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cùng ký một văn bản hành chính cùng số, cùng ngày tháng năm ban hành, cùng nội dung nhưng khác phần phạm vi diện tích dự án (đó là văn bản số 2444/SXD-QLHTKT, ban hành ngày 28/12/2012 về việc xin ý kiến chấp thuận về dự án xây dựng hạ tầng khu vực xung quanh Nhà bảo tàng tỉnh Ninh Thuận - PV).

Một văn bản (số 2444/SXD-QLHTKT ngày 28/12/2012) do ông Phạm Văn Hậu (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, nay là phó chủ tịch UBND tỉnh) ký và một văn bản khác (cũng số 2444/SXD-QLHTKT, cũng kí ngày 28/12/2012) do ông Phan Tấn Cảnh (Phó giám đốc Sở Xây dựng, nay là Giám đốc sở này) ký. Hai văn bản này giống y nhau, chỉ khác nhau ở văn bản do ông Hậu ký có phạm vi dự án 65.535m2 (gồm đất xây dựng hạ tầng, đất giáp ranh tượng đài, đất trong khuôn viên quảng trường). Còn văn bản do ông Cảnh ký thì phạm vi dự án 50.596m2 (gồm đất xây dựng hạ tầng, đất giáp ranh và đất khuôn viên nhà bảo tàng). Người dân cho biết việc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cùng một lúc vận dụng hai văn bản cùng số, cùng ngày tháng năm do hai lãnh đạo sở ký nhưng có sự chênh lệch tăng thêm 14.940m2 nên đất của 10 hộ dân ba mặt đường chung quanh Nhà bảo tàng tỉnh bị UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm thu hồi để phân lô bán nền, dẫn đến khiếu kiện kéo dài 7 năm qua.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16/8, Sở Xây dựng Ninh Thuận cho biết đã thu hồi văn bản số 2444 do ông Phạm Văn Hậu kí vì UBND tỉnh đồng ý phương án đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực quanh bảo tàng tỉnh có phạm vi dự án khoảng 50.596m2 do ông Phan Tấn Cảnh kí. “Việc thời gian qua Sở không thu hồi, huỷ văn bản do ông Hậu kí là sai sót trong phát hành văn bản. Sở xây dựng xin nhận thiếu sót về nội dung này và sẽ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong thời gian tới”, Sở Xây dựng Ninh Thuận cho hay.