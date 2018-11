Lazada, Mai Nguyên bị khách hàng 'tố' không minh bạch trong khuyến mãi

Mới đây, anh Mã Thành Lương (quận Đống Đa, Hà Nội) phản ánh việc thiếu minh bạch, vi phạm khuyến mãi của Lazada (Công ty TNHH Recess).

Cụ thể, vào 0h00 ngày 11/11/2018, Lazada tổ chức chương trình khuyến mãi, khách hàng này đã đặt đơn hàng mua 2 chiếc loa Harman Kardon do Lazada là nhà phân phối, 1 lõi lọc nước của Xiaomi với tổng trị giá đơn hàng 3.854.000 đồng, mã đơn hàng 209702537646798. Giao dịch thực hiện thành công, khách hàng đã thanh toán ngay số tiền nêu trên.

Tuy nhiên, mặc dù khách hàng đã thanh toán và số tiền tương ứng được trừ trong thẻ VISA Debit nhưng khoảng 30 phút sau đó, phía Lazada bất ngờ thể hiện đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán và thông báo sẽ huỷ giao dịch trong vòng 48h nếu khách hàng… không thanh toán.

Anh Lương cho biết, anh đã liên lạc và cung cấp các thông tin Lazada cần bao gồm giao diện chụp đơn hàng, tin nhắn thể hiện tiền của tôi bị trừ. Thế nhưng, Lazada lại báo đơn hàng của tôi có lỗi hệ thống, do đó sẽ hủy đơn hàng và hoàn lại tiền.

Tuy nhiên, 48h sau đó theo như cam kết trả lời của Lazada vẫn không có bất kỳ ai liên lạc lại để giải quyết như đã hứa hẹn. Chỉ đến khi khách hàng tiếp tục khiếu nại thì phía Lazada mới gọi điện xin lỗi vì gây ra trải nghiệm không tốt, xin lỗi vì sai sót hệ thống và tiếp tục nói giao dịch bị huỷ (không lý do).

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Lương cho rằng: “Tôi đồng ý nhận lại tiền nhưng yêu cầu Lazada trả lời rõ: Giao dịch của tôi thực hiện trên Lazada có hợp lệ hay không? Giao dịch của tôi trên Lazada có đáp ứng các yêu cầu và mô tả cơ chế khuyến mại cho khách hàng mà Lazada đã xin giấy phép Sở Công thương (hoặc cấp cao hơn) hay không? Ngoài ra, yêu cầu Lazada bồi hoàn số tiền lãi tính số tiền trả cho sản phẩm trong thời gian Lazada giữ số tiền này của tôi, lãi suất tính theo lãi không kì hạn của ngân hàng do Lazada không đưa ra bất kì lí do phù hợp nào để sở hữu số tiền này của tôi khi không thực hiện yêu cầu đơn hàng”.

Trước hàng loạt các khúc mắc, khách hàng Thành Lương cho biết phía Lazada không trả lời bất kỳ câu hỏi nào để thể hiện sự minh bạch thông tin cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Cùng vướng mắc vào những lùm xùm liên quan đến khuyến mãi còn có Cty TNHH Công nghệ Di động Mai Nguyên (trụ sở chính tại 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM). Anh Cao Hoàng An (quận 10, TP.HCM) cho biết, nhân dịp Black Friday trang web www.mainguyen.vn có giảm giá loa X-mini với giá gần 2 triệu đồng. Anh An đã đặt tiền và chuyển khoản mua 6 loa với giá gần 12 triệu đồng. Sáng hôm sau nhân viên từ trang web của Mai Nguyên gọi điện cho anh An báo lỗi cập nhập sai giá, xin lỗi và xin trả lại tiền mua hàng.

Đơn đặt hàng thành công nhưng bị trả lại từ www.mainguyen.vn. Ảnh: FB nhân vật

Sự việc gây bức xúc với cư dân mạng bởi Cty TNHH Công nghệ Di động Mai Nguyên vốn là đơn vị bán đồ điện tử cao cấp khá nổi tiếng trên thị trường với hệ thống phân phối lên tới 10 cửa hàng tại TP.HCM. Với lý do cập nhập sai giá là rất vô lý với chuỗi hệ thống này.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty TNHH Công nghệ Di động Mai Nguyên thừa nhận phản ánh từ khách hàng. Vị này cho biết, đây là sơ suất nhập mã code giảm giá của cửa hàng, thực tế giá sản phẩm này hơn 3 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện sự cố, đơn vị chăm sóc khách hàng của Mai Nguyên đã gọi điện cho khách hàng để xin lỗi và hoàn toàn bộ số tiền trên. Được biết, đây là sự cố thi thoảng xảy ra do sơ suất từ phía nhân viên cửa hàng.

Theo đánh giá của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương, những năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam đã hưởng ứng sự kiện như Black Friday rất tích cực, đánh dấu một trong những sự kiện mua sắm, giảm giá lớn trong năm.

Tuy nhiên, theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực tế cho thấy, trong và sau ngày Black Friday, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng đã bị xâm phạm khi nhiều người mua phải hàng hóa, dịch vụ với giá cả cao, chất lượng kém; bị lừa mua hàng bởi các thông tin có tính dụ dỗ, lừa dối, chế độ bảo hành không như cam kết...

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khuyên người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ lựa chọn cửa hàng, đơn vị kinh doanh uy tín trước khi giao dịch, ưu tiên giao dịch. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho rằng, cần thực hiện việc đánh giá và kiểm tra lại các thông tin do doanh nghiệp công bố trong sự kiện, đặc biệt là liên quan đến giá cả.

Trần Hoàng