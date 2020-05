Lo mất tiền đền bù, dân ngăn dự án thủy lợi

Quảng cáo

Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện 5 hạng mục dự án khoảng 780 ha. Đầu tháng 5, huyện Lộc Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ với diện tích 468,55 ha và hạng mục kênh mương thủy lợi.

Từ ngày 6/5, nhiều người dân các thôn Bản Quyêng, Bản Hu, Tằm Pất, Tằm Hán (xã Tĩnh Bắc) tập trung cản trở các nhà thầu thi công tại dự án thủy lợi Bản Lải với các lý do như: phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ban đầu chênh lệch lớn so với phương án chính thức; chậm phê duyệt phương án, đo đạc kiểm đếm còn sai sót, trong đó có việc phương án bồi thường để tạm ứng 50% kinh phí cho người dân của UBND huyện Lộc Bình ban hành tháng 9/2019 so với phương án chính thức của huyện niêm yết lấy ý kiến người dân vào đầu năm 2020 bị hụt tới gần 40 tỷ đồng.

Hằng ngày, gần 40 ô tô tải hạng nặng chuyên vận chuyển vật tư phục vụ thi công phải nằm trên đường, không đi lại được. Trong công trường, hơn 200 công nhân, cán bộ, kỹ sư phải ngừng làm việc do không có vật liệu xây dựng.

Ông Nguyễn Đặng Ân, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, cho biết, lãnh đạo huyện và các ban ngành chức năng đã tổ chức đối thoại, giải thích trực tiếp với người dân. Qua đây, một số hạn chế, yếu kém của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi Bản Lải được chỉ ra và họ nhận khuyết điểm để xảy ra thiếu sót trong việc đền bù.

“Sau buổi đối thoại ngày 9/5, việc tụ tập đông người, chặn xe công trường đã giảm bớt. Hiện vẫn còn một số hộ dân có những biểu hiện ngăn cản thi công dự án, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước”, ông Ân nói.

Nguyễn Duy Chiến