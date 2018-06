Nghịch lý cấp sổ đỏ trùm cả đường đi chung

Theo trình bày của 7 hộ dân thôn Cư An (thuộc xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), thì đoạn đường ngắn nội thôn này đã có từ trước ngày thành lập huyện (13/9/1986). Khi đó, mặt đường rộng khoảng 5 mét, xe lớn chở gỗ qua lại bình thường. Bảy hộ dân đến đây sinh sống, đã được huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo tiêu chuẩn nông thôn mỗi hộ được cấp bìa đỏ 400m2 thổ cư, trên tổng diện tích vườn tược mỗi hộ rộng vài ba sào (1 sào =1.000 m2).

Rắc rối phát sinh sau khi bìa đỏ trùm kín một đoạn đường dân sinh này được huyện cấp cho hộ ông Đoàn Văn Kim ngày 2/6/1991. Từ đó, ông Kim có quyền cho hoặc cấm mọi người qua lại. Năm 2012 ông Đoàn Văn Nhanh là em ruột ông Kim thuộc diện hộ nghèo không có nhà ở, đã được ông Kim cắt cho 1 sào đất có phần đường dân sinh cũ, và xã dành khoản ngân sách hỗ trợ làm nhà diện 167 theo chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở cho ông Nhanh cất nhà. Tuy nhiên sở hữu lô đất vẫn do ông Kim đứng tên. Từ đó, đoạn đường này thường xuyên bị vợ con ông Nhanh đổ rác thải, mảnh vỡ, chà chôm, đất đá, chai lọ để ngăn cản giao thông.

Các hộ dân khổ sở vì mất đường



Từ sau tết Mậu Tuất 2018 tới nay mâu thuẫn giữa 7 hộ dân với anh em ông Kim, ông Nhanh càng gay gắt. Nhiều lần vợ ông Nhanh là bà Phùng Thị Nội cùng con nậy đá chặt cây lấp đường, dân đổ ra cãi vã, bà Nội bảo làm theo chỉ đạo của ông Kim. Các hộ dân mất đường đi đã gửi nhiều đơn khiếu nại, kiến nghị đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền và các cơ quan chức năng huyện Ea Kar. Tháng 3/2018 UBND huyện Ea Kar ký Phiếu chuyển, gửi UBND xã Cư Huê, đề nghị xã “nghiên cứu, giải quyết theo đúng thẩm quyền”. Xã đã tổ chức nhiều cuộc vận động, hòa giải nhưng không thành. Ngày 9/6/2018 được UBND xã Cư Huê chấp thuận, Công an xã phối hợp với Ban tự quản thôn và 7 hộ dân bị mất đường ở thôn Cư An đã ra tháo dỡ rào chắn để lấy lối đi, thì 6 ngày sau đường lại bị quây kín.

Đường khi chưa bị lấp trước tháng 3/2018



Trong cuộc hòa giải tổ chức ngày 11/5 có hàng chục cán bộ xã, thôn cùng dự, ông Kim ý kiến: Trước đây ông từng hiến đất mở đường, nhưng không được đền bù trong khi nhà ông Hùng Râu gần bên lại được, khiến ông rất bất bình. Nay nếu chính quyền muốn lấy đất mở đường nông thôn mới, ông đồng ý với điều kiện phải mở lệch đường sang hướng Bắc, và Nhà nước phải bồi thường cho gia đình ông 50 triệu đồng mỗi mét tới.

Phụ nữ không thể vọt xe qua rào chắn này

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Đình Thuấn thôn trưởng Cư An cho biết toàn thôn có 163 hộ. Đoạn đường có khúc bị chặn dài khoảng 150m, đi qua 7 nhà có đơn kêu cứu và nhà ông Nhanh, nối giữa 2 trục đường bê tông là đường nội thôn Cư An và đường liên thôn Cư An-Hợp Thành. Trong đó, đoạn đã bị cấp bìa đỏ cho ông Kim dài khoảng 15m. Do hòa giải không xong, sắp tới thôn, xã sẽ phải tiếp tục kiến nghị. Còn ông Trương Đình Hanh, Bí thư chi bộ thôn cũng bảo đường này đã có từ lâu, trước khi huyện cấp bìa đỏ cho nhà ông Kim.

Chỉ đoạn chướng ngại dựng bằng đá tảng và cây cối, ông Phạm Duy Ngọc - một trong 7 chủ hộ than với Tiền Phong: Chỉ những tay lái đàn ông khỏe mạnh, liều mạng mới có thể phóng xe máy qua đống cây đá này để ra đường, còn vợ con chúng tôi phải thường xuyên lội bộ, đi tắt qua vườn rẫy nhà khác.

Chiều 18/6/2018 trao đổi với đại diện báo Tiền Phong về vụ 7 hộ dân Cư An kêu cứu vì mất đường đi, ông Nguyễn Văn Hà Chủ tịch UBND huyện Ea Kar cho biết: Mới đây các phòng ban chức năng của huyện đã về xã, thôn tìm hiểu thực trạng, hồ sơ vụ này. “Chúng tôi sẽ xem xét, giải quyết sự việc đến nơi, đến chốn theo đúng các quy định pháp luật, để người dân thôn Cư An có đường đi thông suốt! ”- Chủ tịch UBND huyện khẳng định.

Hoàng Thiên Nga