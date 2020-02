Ngột ngạt than tổ ong giữa lòng thủ đô

Quảng cáo

Biết ô nhiễm vẫn dùng

Phản ánh đến Tiền Phong, ông Phạm Quang Hưng, trú tại 19B phố Hàng Lược, ngõ Tứ Vị, phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) bức xúc: Liền kề nhà ông có hộ gia đình ông NVT và bà NTB kinh doanh cửa hàng ăn uống tại khu vực chợ đêm Đồng Xuân. Gia đình này biến lối đi chung của khu phố làm nơi sơ chế thức ăn, nấu nướng. Đặc biệt, việc đun nấu bằng than tổ ong khiến nhiều người dân bị ảnh hưởng, thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, tức ngực khó thở. “Chúng tôi nhiều lần góp ý, động viên gia đình không dùng than tổ ong. Dù vậy, gia đình ông T không tiếp thu, tỏ thái độ, không hợp tác. Đã thế, số lượng than tổ ong sử dụng hàng ngày còn nhiều hơn, gây tâm lý bức xúc cho hàng xóm”, ông Hưng nói. Hiện gia đình ông Hưng đã làm đơn lên UBND phường Hàng Mã nhưng chưa được xử lý.

Theo quan sát của PV, con ngõ rộng chừng 1m bày đồ dùng sinh hoạt như bếp ga, xô chậu, bếp than, than tổ ong cả chưa và đã sử dụng. Các mảng tường nơi đặt bếp than tổ ong bị bong tróc. Khói, sức nóng từ lò than len lỏi trong không gian chật hẹp khiến không khí con ngõ ngột ngạt.

Gần 20 phút có mặt tại đây, chúng tôi cảm nhận rõ được sự bí bách, ngột ngạt mà các hộ dân đang hàng ngày phải chịu đựng. Một phụ nữ cao tuổi, sống lâu năm tại đây cho hay, dù ở nhà nhưng cả ngày, bà luôn phải khép cửa để tránh mùi khói than. Dù vậy, cứ vào buổi chiều khi nhà hàng này nấu nướng nhiều, bà lại thấy tức ngực, khó thở.

Tại các tuyến phố kinh doanh mặt hàng ăn uống như Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân), Trung Kính (Cầu Giấy), Giải Phóng (Hoàng Mai) các cửa hàng sử dụng một, hai bếp than chùm (3 viên trong một bếp) để nấu nướng phổ biến. Các chủ cửa hàng này cho biết, họ sử dụng bếp than là vì chi phí thấp.

Chính quyền làm ngơ?

Ông Nguyễn Minh Thanh, nguyên giảng viên Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, than tổ ong khi đốt cháy sinh ra nhiệt lượng, phát thải một số hợp chất độc hại ra môi trường như ôxít cácbon, lưu huỳnh… gây hại cho hệ hô hấp, hệ tuần hoàn. Người tiếp xúc nhiều với khói từ than tổ ong có thể mắc các bệnh nguy hiểm như viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư thanh quản...

“Trong than tổ ong còn có một số hợp chất hữu cơ phát ra khi đun ở nhiệt độ thấp, gọi là các chất hữu cơ mạch vòng, chất này có khả năng gây bệnh ung thư, đặc biệt, chúng còn phát ra các oxit kim loại như chì, kẽm… vốn là những chất rất độc cho cơ thể người. Nếu phụ nữ mang thai phải sống trong môi trường bị ô nhiễm bởi khói than có nguy cơ bị sảy thai, thai nhi bị dị tật hay khiếm khuyết là rất cao. Hà Nội từng ghi nhận vài trường hợp tử vong do khói loại bếp này”, ông Thanh nói thêm.

Theo số liệu khảo sát của Chi cục Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội), một ngày trung bình Hà Nội tiêu thụ khoảng 528,2 tấn than, đồng thời sẽ phát thải 1.870 tấn khí Cacbon dioxit (CO2) tương đương vào bầu không khí. Quá trình tiêu thụ than tổ ong sẽ phát sinh ra bụi, trong đó có bụi mịn PM2.5 và khí thải khác như CO2, CO, SO2, PAHs...

Trước nguy cơ ô nhiễm và cháy nổ ngay trong khu dân cư, thiết nghĩ chính quyền thành phố Hà Nội, nhất là tại phường và quận, cần sớm vào cuộc. Không để người dân bị ảnh hưởng bởi các hộ kinh doanh sử dụng than tổ ong gây ô nhiễm.

Đo khí thải vượt tiêu chuẩn có thể xử lý ngay

Luật sư Lê Đức Hải, Cty Luật Minh Gia cho biết, hành vi đốt than tổ ong làm phát thải chất độc hại vào không khí gây ô nhiễm, mức ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn thì sẽ bị xử phạt hành chính (hiện có Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường - PV). Theo luật sư Hải, ngoài xử phạt hành chính, người đốt than tổ ong sẽ phải bồi thường cho nạn nhân, thậm chí, gây hậu quả nặng nề có thể sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự.

