Người dân Hải Phòng hoang mang vì nước sinh hoạt mặn bất thường

Trao đổi với Tiền Phong chị N. B. H. (sống tại khu vực huyện An Dương, TP. Hải Phòng) cho biết, từ ngày 18/11 chị H. phát hiện nguồn nước sinh hoạt của gia đình có vị bất thường. Mặc dù đã qua xử lý như dùng máy lọc nước hay đun sôi nhưng nước vẫn có vị ngang, lợ rất khó uống.

Trụ sở CP Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

“Quanh khu nhà tôi nước đều có vị ngang và lợ khiến mọi người rất hoang mang. Nhiều nhà có lắp máy lọc nước nhưng cũng không ăn thua, khi mang nước đi đun sôi rồi để nguội vị vẫn ngang rất khó uống. Hai hôm nay, tôi phải mua nước khoáng đóng chai về để sử dụng cho cả gia đình” chị H. chia sẻ.

Thông tin về việc nguồn nước có vị bất thường tại một số quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng cũng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tỏ ra quan ngại khi nguồn nước bị nhiễm mặn thì sinh hoạt hằng ngày của người dân sẽ bị ảnh hưởng và liệu có gây nguy hại tới sức khỏe hay không?

Ngày 19/11, nick facebook Đặng Trà My đã đăng tải trên trang cá nhân về việc tại quận Kiến An (Hải Phòng) cũng xuất hiện tình trạng nước nhiễm mặn và mong mọi người chú ý khi sử dụng nước sinh hoạt.

Văn bản thông báo việc nước có vị mặn của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Trước thực trạng trên, thông tin từ Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng ngày 19/11 cho biết, trong 2 ngày 17 và 18/11/2019 do độ mặn (hàm lượng muối) của nguồn nước sông Đa Độ tăng cao, đã gây ra độ mặn trong nước cấp tăng so với bình thường thuộc khu vực cung cấp của Nhà máy nước Cầu Nguyệt và Nhà máy nước Hưng Đạo, bao gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn và một số xã thuộc các huyện An Lão, Kiến Thụy.

Tuy chất lượng nước vẫn đảm bảo cho việc ăn uống, sinh hoạt nhưng do độ mặn tăng cao khiến cho nước có vị ngang so với bình thường, gây phàn nàn trong khách hàng, đặc biệt là các khách hàng sử dụng nước để sản xuất công nghiệp có yêu cầu cao về tổng lượng muối…

Theo đó, để đảm bảo chất lượng nước phục vụ sinh hoạt, Công ty đã tiến hành hạn chế việc cấp nước từ Nhà máy nước Cầu Nguyệt, bổ sung nước cấp từ Nhà máy nước An Dương sang khu vực quận Kiến An, đồng thời phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đa Độ thau đảo nguồn nước để kiểm soát độ mặn.

Độ mặn của nguồn nước sông Đa Độ (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) tăng cao so với bình thường.

Tính đến 10h ngày 18/11/2019, độ mặn trong nước thô tại Nhà máy nước Cầu Nguyệt và Hưng Đạo đã giảm dần về mức quy chuẩn và dự kiến sẽ trở về mức bình thường trong một vài ngày tới.

Ngoài ra, Công ty cũng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thu nước sạch thành phố chủ động thông tin, báo cáo và đề xuất các Sở, ban, ngành cùng chính quyền các địa phương liên quan tăng cường các hoạt động quản lý, bảo vệ các nguồn nước sinh hoạt cũng như để đảm bảo an toàn cấp nước trên địa bàn thành phố.

Cũng theo Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, thời gian vừa qua độ mặn của nước thô trong hệ thống An Kim Hải, kênh Chanh Dương và đặc biệt là sông Đa Độ tăng cao đột biến so với năm 2018 và những năm trước đây. Qua kiểm tra, nước thô có độ mặn tăng cao là do bị nhiễm mặn từ nguồn nước bổ cập, việc bị nhiễm mặn là một hiện tượng xảy ra theo chu kỳ nhưng hiện nay tần xuất đang có chiều hướng gia tăng, thời gian giữa các lần xuất hiện ngày càng rút ngắn. Đây cũng được coi là hiện tượng bất thường của việc xâm nhập mặn đang diễn biễn ngày càng phức tạp.

Hoàng Dương - Phương Linh