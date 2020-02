Người dân Thủ đô bức bối, ngột ngạt vì quán ăn dùng bếp than tổ ong

TPO - Như Tiền Phong đã phản ánh, hiện nay, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có rất nhiều người sử dụng bếp than tổ ong, nhất là các quán ăn. Bếp than với kích thước to, số lượng lớn đặt nơi đông dân cư, dọc ngõ nhỏ, khói khí độc luồn khắp nơi. Nhiều người đề nghị cần xử phạt, dẹp bỏ bếp than tổ ong của các hàng quán theo quy định của Chính phủ, trước thời hạn 1/1/2021 do UBND thành phố Hà Nội đặt ra.