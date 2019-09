Nước sông Đào đen ngòm, bốc mùi hôi thối khiến cá chết nổi lềnh bềnh

Quảng cáo

Ghi nhận ngày 12/9, tại khu vực Trạm quản lý bara Bến Thủy (phường Trung Đô, thành phố Vinh), và dọc theo sông Đào qua huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), nước có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Theo người dân sống hai bên bờ sông cho biết, màu nước đen ngòm đã có từ 3 ngày nay, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến người dân không thể chịu được. Nhiều hộ dân phải đóng cửa và bật quạt điện liên tục cho mùi thối bay ra khỏi nhà. Ngoài ra, trên các sông, hiện tượng cá chết nổi lềnh bềnh đã xuất hiện.

Nước sông Vinh tại TP Vinh và đoạn qua huyện Hưng Nguyên đen ngòm, hôi thối.

Ông Lê Đình Nam - Trạm trưởng Trạm quản lý ba ra Bến Thủy cho biết, trong 3 ngày qua, cứ mỗi ngày nước sông Vinh lại chuyển màu đen ngòm và đậm hơn. Đỉnh điểm là sáng 11/9, nước sông chuyển thành màu đen, cá chết nhiều. Đây là công trình tiêu lũ, thoát lũ cho người dân TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên. Chúng tôi không dám đóng cống vì sợ tích nước lại gây ô nhiễm cho cả vùng.

Váng nước nổi lên, cá chết lềnh bềnh.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo các cơ quan liên quan, cung cấp hồ sơ tài liệu. Trong đó có cơ quan xây dựng, vận hành, quản lý đường ống. Đồng thời đề nghị huyện này cung cấp hồ sơ bản vẽ, kỹ thuật nhằm điều tra nghi vấn doanh nghiệp lợi dụng trời mưa xả thải không qua xử lý xuống sông Đào.

Mùi hôi thối khiến người dân sống bên bờ sông bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 4/9, từ phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện tại mương thoát nước mưa phía Bắc Quốc lộ 46 đoạn chảy qua trước Công ty CP bia Sài Gòn - Sông Lam có hiện tượng nước mưa kèm váng dầu và nước thải màu đen đang đổ ào ào ra sông Đào. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cảnh sát nghi vấn một doanh nghiệp gần đó đang lợi dụng trời mưa để xả thải không qua xử lý ra môi trường.

Tiến hành xác minh, cảnh sát phát hiện tại một hố ga cách bờ rào Công ty CP bia Sài Gòn - Sông Lam 15 mét có một đường ống cống bê tông, đường kính 60cm đang thải nước đen kịt ra môi trường. Tuy nhiên, đoạn đường ống xả thải đấu nối với mương thoát nước mưa trên Quốc lộ 46 được chôn ngầm dưới lòng đất nên gây khó khăn cho việc xác minh nguồn xả thải.

Đây là nguồn nước mà Cty CP Cấp nước Nghệ An sử dụng trước đó.

Trong khi đó, đại diện Công ty CP bia Sài Gòn - Sông Lam khẳng định, Công ty không có điểm đấu nối để thải nước thải có đặc điểm như đã nêu ra mương thoát nước mưa này.

Được biết, đoạn sông Đào qua huyện Hưng Nguyên là nguồn nước mà Công ty CP Cấp nước Nghệ An sử dụng để xử lý cấp nước sạch cho hàng vạn người dân trên địa bàn thành phố Vinh. Tại văn bản 2699/SXD-HTKT, tổ công tác của tỉnh Nghệ An cho phép Công ty CP Cấp nước Nghệ An tạm thời sử dụng nguồn nước sông Đào để sản xuất nước sạch tại nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh.

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc,

Ông Hoàng Văn Hải – Giám đốc Cty CP Cấp nước Nghệ An cho biết: “Chúng tôi đã dừng lấy nước tại sông Đào từ ngày 7/9, hiện đã lấy lại nước từ sông Lam do Cty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam cấp”.

Cảnh Huệ