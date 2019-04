Phạt xe khách ngược chiều 1 triệu đồng: Xin đừng đùa với tính mạng người dân!

Trước quyết định xử phạt trên, đông đảo dư luận đã hết sức ngạc nhiên. Dư luận nhận định hành vi của tài xế xe khách là hết sức liều lĩnh, nguy hiểm. Không những thể hiện sự xem thường pháp luật mà còn xem thường tính mạng của nhiều người khác. Thế nhưng mức phạt là hoàn toàn không thích đáng.

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Tính phẫn nộ: "Đây rõ ràng là dùng phương tiện để cố ý giết người mà là giết người hàng loạt. Sao chỉ phạt 1 triệu đồng? Luật nào kỳ cục vậy?".

Bạn đọc Phương Nguyễn bày tỏ sự bức xúc của mình: "Phạt 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, cứ như chuyện đùa. Hành vi này có thể gây tai nạn chết người, là chết người đó, vậy mà luật quy định sao nhẹ quá vậy?". "Quá coi thường tính mạng con người, đề nghị sửa đổi luật, lỗi như vậy mà bị phạt có 1 triệu đồng và tước bằng 2 tháng thôi hả? Luật như vậy thì có cũng như không, đến lúc xảy ra tai nạn thì mới lại kêu hối hận thế này, thế kia" – bạn đọc Trường viết.

Bạn đọc Duy Linh hài hước cho rằng: "Mức phạt như kiểu nhà xe Tùng Lâm mua "Bảo hiểm nhân thọ" cho toàn bộ những người trên xe với giá 1 triệu đồng!". Bạn đọc Thảo Ly so sánh: "Giống như mua cái vé 1 triệu đồng để chạy ngược chiều nhỉ?". Còn bạn đọc Hải Hà gay gắt: "Là lái xe khách, nếu tai nạn thì không ít người chết. Vậy mà phóng ngược chiều trên quốc lộ đang đông đúc bị phạt có 1 triệu đồng, tước giấy phép 2 tháng. Xin đừng đùa với tính mạng của người dân nữa!".

Phần đông bạn đọc khẳng định, mức phạt được đưa ra bởi Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa là quá nhẹ so với tính chất của hành vi vi phạm an toàn giao thông trên. Một bạn đọc tên Ong Do nhận định: "Phạt kiểu này là tiếp tay cho tội phạm, coi thường sinh mạng người tham gia giao thông, không có tính răn đe để làm giảm tai nạn giao thông". Bạn đọc Nhật Tân bình luận: "Mức phạt như hiện tại chưa đủ mạnh để các bác tài và nhà xe sợ. Vì an toàn tính mạng của người dân, cần có mức phạt mạnh hơn, đừng để xảy ra điều đáng tiếc rồi mới truy cứu hình sự".

Nhiều bạn đọc đề xuất mức phạt răn đe hơn. Cụ thể, bạn đọc Trần Đăng Khoa cho rằng: "Lỗi này thì phải rút bằng lái, cấm điều khiển xe ôtô vĩnh viễn vì uy hiếp an toàn cho hành khách trên xe và các phương tiện đi đúng chiều. Phạt kiểu này cũng giống như khuyến khích chạy ngược chiều khi cần thiết". Bạn đọc Ro Vin bày tỏ: "Xử phạt 1 triệu đồng quá rẻ, nên nhà xe và tài xế đâu sợ. Phải giam xe 1 tháng, phạt nhà xe 20 triệu, phạt tài xế 10 triệu đồng, tước bằng lái 6 tháng mới đủ sức răn đe".