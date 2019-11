Phó Thủ tướng chỉ đạo nhiều tháng, vụ thiếu niên chết bất thường vẫn 'đóng băng'

Cụ thể, trong văn bản trả lời công ty Luật Hưng Nguyên (đơn vị bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân Hoàng Ngọc Đông) ngày 18/11/2019, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao cho biết: Vào ngày 4/10/2018 (cách đây hơn 1 năm - PV), Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có công văn yêu cầu Viện KSND tỉnh Hà Giang kiểm sát vụ việc theo thẩm quyền, trả lời người có đơn.

Công văn này yêu cầu Viện KSND tỉnh Hà Giang: "Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm trong hoạt động tư pháp, đề nghị chuyển đến Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xử lý theo quy định pháp luật".

Tuy nhiên, trong văn bản vừa ban hành, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao không cho biết Viện KSND tỉnh Hà Giang đã xử lý vụ việc như thế nào, sau khi Viện KSND tối cao có văn bản đốc thúc Viện KSND tỉnh Hà Giang giải quyết vụ việc.

Trước đó, Báo Tiền Phong có nhiều bài viết liên quan đến cái chết rùng rợn của em Hoàng Ngọc Đông (ở Tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang). Cụ thể, tháng 9/2010, em Đông bị chết dưới ao với một dây xích quấn ba vòng quanh cổ và đầu kia của dây xích nối với một khối bê tông khi đang làm thuê cho 1 trang trại gần nhà.

Việc điều tra có nhiều dấu hiệu bất thường như không khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau khi sự việc nghiêm trọng xảy ra với trẻ vị thành niên. Các vết máu tại hiện trường không được lấy mẫu để xác minh. Hiện trường sau đó bị chủ trang trại san phẳng. Ba năm sau, vào năm 2014, công an Hà Giang mới khởi tố vụ án nhưng lại đình chỉ, và cho đến nay vẫn chưa có động thái gì từ các cơ quan tố tụng.

Tháng 6/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét và xử lý sự việc. Tuy nhiên, đến nay Viện KSND tối cao hiện chỉ có các động thái chuyển đơn như đã nêu.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Văn Toản, bố nạn nhân Hoàng Ngọc Đông xác nhận, hơn 1 năm qua, gia đình ông vẫn chưa nhận được trả lời của Viện KSND Hà Giang về vụ án trên.

Làm việc với PV Tiền Phong (thời điểm tháng 10/2019), đại diện Viện KSND Hà Giang trả lời: “Giờ phút này, tôi chưa thể, không thể nói và không có bất kể gì để trao đổi với bạn có bất thường hay không bất thường trong vụ án này vì vụ án đang trong giai đoạn điều tra”.

Đại diện Thanh tra Bộ Công an cho biết, trước đó, cơ quan này cũng chuyển đơn thư của Cty luật Hưng Nguyên và gia đình ông Hoàng Văn Toản về vụ án trên đến Công an tỉnh Hà Giang. Đến thời điểm làm việc với PV (đầu tháng 11/2019), Thanh tra Bộ Công an vẫn chưa nhận được báo cáo của Công an tỉnh Hà Giang về vụ án của em Hoàng Ngọc Đông. “Chúng tôi vẫn đôn đốc Công an tỉnh Hà Giang sớm báo cáo về vụ án trên”, đại diện Thanh tra Bộ Công an cho hay.

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Cty luật Hưng Nguyên cho biết thêm, từ năm 2015, Cty luật Hưng Nguyên nhiều lần gửi đơn kiến nghị Viện KSND tỉnh Hà Giang xem xét quá trình điều tra của Công an tỉnh Hà Giang đối với vụ án này. Nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được trả lời nào của Viện KSND tỉnh Hà Giang.

“Dù bất cứ lý do gì thì việc chậm trễ trả lời của Viện KSND tỉnh Hà Giang thể hiện sự thiếu nghiêm túc và trách nhiệm, khiến dư luận đặt câu hỏi về những khuất tất trong vụ án. Trong khi đó, vai trò của Viện KSND trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS) năm 2015 quy định rất cụ thể”, luật sư Nguyên nói.