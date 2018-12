Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ tình trạng khai thác than 'đội lốt' dự án

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của các báo về tình trạng khai thác than "đội lốt" dự án, buôn bán than trái pháp luật tại khu vực thành phố Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn bản Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi Quảng Ninh.

Trong những ngày vừa qua, các báo Điện tử Lao động, Vnexpress, Người lao động phản ánh tình trạng khai thác, buôn bán than trái pháp luật tại khu vực thành phố Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh với các bài viết: Hàng loạt cảng than mọc trái phép ở Cẩm Phả (Quảng Ninh): Ai bao che cho các ông "trùm"; Đại công trường than trái phép núp bóng dự án nghĩa trang ở Quảng Ninh; "Thiên đường" than lậu ở Quảng Ninh; Những điều dân thấy.



Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của các báo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2019.

Hoàng Dương