Phụ nữ dùng xô nhựa đánh vào mặt hàng xóm bị kết án 6 tháng tù giam

Ngày 13/8/2019, TAND TP Phủ Lý đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1978, trú xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tòa án nhân dân TP Phủ Lý (Hà Nam) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh 6 tháng tù giam.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lan Anh đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc xảy ra xô xát giữa các bên; vi phạm pháp luật của bị hại trong việc đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời vị luật sư cũng khẳng định trong sự việc xảy ra xô xát, chiếc xô nhựa mà bị cáo sử dụng không phải hung khí nguy hiểm.

Tuy nhiên HĐXX nhận định, chiếc xô đựng nước bằng nhựa mà bị cáo sử dụng gây thương tích cho bị hại là “hung khí nguy hiểm”. Tuyên phạt bị cáo Lan Anh 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 12/6/2019. Buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại sức khỏe cho ông Đỗ Đức Thắng là 6.000.000 đồng.

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, ông Đỗ Quang Tuấn (chồng bà Nguyễn Thị Lan Anh) có đơn gửi báo Tiền Phong và các cơ quan chức năng phản ánh, việc vợ ông vì ngăn cản hàng xóm đốt rác trước nhà đã xảy ra xô xát khiến cơ quan CSĐT công an TP Phú Lý khởi tố tội danh “Cố ý gây thương tích” là quá nặng, trong khi vợ ông đang nuôi con nhỏ.

Nguồn cơn từ việc hàng xóm gia đình ông Tuấn là ông Đỗ Đức Thắng (SN 1964) mang rác thải ra đốt trước cửa nhà khiến khói dày đặc bay vào nhà. Thấy vậy, bà Lan Anh mang xô nước ra dập lửa thì xảy ra va chạm. Trong khi bị ông Thắng đe dọa và đấm vào bụng, bà Lan Anh kháng cự vung xô nhựa trúng vào mặt ông Thắng. Sau đó, ông Thắng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam điều trị, đồng thời làm đơn trình báo gửi tới cơ quan Công an.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Hà Nam, tỉ lệ tổn thương của ông Thắng là 2%, không ảnh hưởng thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, Công an TP Phủ Lý vẫn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lan Anh về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, Khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự (tỷ lệ thương tật dưới 11% nhưng dùng hung khí nguy hiểm). Đồng thời, Công an TP Phủ Lý áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam bà Lan Anh từ ngày 12/6.

Trước khi xảy ra va chạm, gia đình bà Lan Anh và ông Thắng đã có mâu thuẫn về đất đai. Ông Thắng từng bị phạt 6 tháng tù về hành vi gây thương tích cho gia đình bà Lan Anh.

Đức Anh