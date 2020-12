Quỹ Vì Tầm vóc Việt hoàn thành nâng cấp một điểm trường mầm non ở Vân Hồ, Sơn La

Ngày 16/12, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Báo Nông thôn Ngày nay đã chính thức khánh thành xây dựng nâng cấp điểm trường Mường An, trường Mầm non Xuân Nha, Vân Hồ, Sơn La. Điểm trường được xây dựng thêm 2 phòng học, 1 nhà vệ sinh và 1 bể nước, giúp toàn bộ con em của 171 hộ dân trong bản Mường An có cơ hội đến trường.