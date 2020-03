San lấp trái phép ruộng lúa của dân, doanh nghiệp bị phạt 300 triệu đồng

Quyết định xử phạt trên được Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính ký (số 09/QĐ-XPVPHC, ngày 12/3/2020).



Quyết định xử phạt - Ảnh N.N

Theo đó, xử phạt Công ty CP Phát triển bất động sản Gia An (trụ sở 243 Trường Chinh, TP.Quảng Ngãi) với số tiền 300 triệu đồng. Lý do xử phạt do công ty này đã thực hiện xây dựng dự án Khu dân cư nông thôn mới Gia An - Nghĩa Kỳ (tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nhưng không có đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt theo quy định.