Thót tim taxi chạy ngược chiều cao tốc lúc nửa đêm

Khoảng 2h đêm ngày 23/7, phóng viên có mặt tại đoạn đường cao tốc trên. Tại thời điểm đó, 4 chiếc xe taxi nối đuôi nhau đi ngược chiều, sát hàng rào hộ lan. Các taxi này đi lúc nhanh, lúc chậm, đèn pha chiếu thẳng vào xe đi thuận chiều lao ràn rạt bên cạnh. Khi thấy phóng viên, một chiếc trờ tới hỏi có vào thành phố hay không rồi lao vút đi.

Gần 1h sau, một chiếc xe khách chạy tuyến từ tỉnh Đắk Lắk đi Bắc Giang dừng lại ven đường đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để trả khách. Ngay lập tức, 3 chiếc xe taxi nối đuôi nhau đi ngược chiều từ hướng trung tâm Hà Nội đến áp sát để đón hơn 10 khách. Trong đó, hình ảnh chúng tôi ghi nhận được có xe của hãng taxi “Sao Thủ đô” mang biển số 30F - 39406 và xe hãng “Thủ đô sao” có biển số 30F - 29041. Khoảng 15 phút sau đó, chiếc xe mang biển số 30F - 29041 quay lại lần nữa và tiếp tục đi ngược chiều đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đón một khách đang đợi đi vào trung tâm Hà Nội.

Các xe taxi đi ngược chiều sẵn sàng chèo kéo khách đứng đợi, tạo nên cảnh lộn xộn một đoạn đường. Tình trạng trên khiến các xe ô tô lưu thông trên đường phải giảm tốc độ khi đi qua. Thậm chí có lúc, vì xe khách và xe taxi đỗ đón trả khách chiếm hơn nửa đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nên có xe ô tô đang lưu thông trên đường phải phanh gấp lúc đi ngang qua.

Trong 3h quan sát, phóng viên ghi nhận vài chục lần xe taxi đi ngược chiều trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để đón khách dọc đường. Xe taxi đi ngược chiều trên thuộc một số hãng, nhiều nhất là của hãng taxi “Sao Thủ đô” và “Thủ đô sao”.

Theo các lái xe đường dài, nhiều xe khách từ các tỉnh phía Nam đến đoạn cuối đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trả khách, rồi xe khách tiếp tục di chuyển đến ngã ba lên đường vành đai 3 để đi về phía đông Hà Nội nên nhiều xe taxi đi ngược chiều để đón khách đi vào trung tâm Hà Nội.

Anh NVC, một lái xe khách ở Nghệ An cho biết, anh nhiều lần gặp cảnh xe taxi đi ngược chiều trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhất là đoạn cuối đường cao tốc trên làn đường hướng về phía trung tâm Hà Nội. Anh luôn lo lắng nguy cơ tai nạn giao thông khi đi qua đoạn đường này. “Tôi thấy taxi đi ngược chiều rất lộn xộn, gây nguy hiểm và dễ xảy ra tai nạn cho các phương tiện tham gia giao thông. Do chạy xe khách nên qua đây thường xuyên nên tôi quen dần, các tay lái lạ thấy chớp đèn xe ngược chiều trên cao tốc chắc giật bắn người”, anh C nói.

Trong nhiều đêm, pv thấy xe taxi đi ngược chiều trên đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội khá nhộn nhịp. Theo một lái xe ôm ở khu vực đường cao tốc trên cho biết, các xe taxi đi ngược chiều diễn ra vào ban đêm, trong đó các xe hoạt động mạnh nhất từ 2 - 5h sáng. Tình trạng này đã xảy ra từ lâu, nhưng chưa được các cơ quan chức năng giám sát và xử lý.