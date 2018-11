Trường cho học sinh vùng khó biến thành bãi chăn bò

Theo tìm hiểu, từ trước năm 2009 thôn Phước Trạch (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là một trong những thôn được liệt vào danh sách khó khăn của xã Lộc An.

Thời điểm này, trên địa bàn không có trường học, đường sá đi lại khó khăn nên việc học tập của con em trong thôn gặp nhiều vất vả. Trước thực tế này, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đầu tư kinh phí hơn 434 triệu đồng từ Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em vùng khó khăn xây dựng ngôi trường gồm nhiều hạng mục như phòng học, phòng giáo viên, nhà vệ sinh,.. trên diện tích khoảng 1.000m2 tại thôn Phước Trạch.

Khuôn viên trường bỏ hoang được người dân tận dụng chăn thả bò.

Hoàn thành từ năm 2010, ngôi trường này được kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu của các em học sinh vùng khó, trở thành nơi vui chơi, học tập của con em trong vùng. Tuy nhiên, từ đó đến nay trường lại bị bỏ hoang, lãng phí.

Ghi nhận tại trường là hình ảnh cây cỏ mọc um tùm bên những dãy phòng học đóng cửa im lìm. Khuôn viên trường được người dân tận dụng làm nơi chăn thả trâu bò, chứa củi. Do xây xong không phát huy được tác dụng nên hiện tại trường cũng dần hư hỏng, xuống cấp theo thời gian.

Hàng lang trường còn vương vãi dấu phân bò.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Đắc Sự - Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, trước đây, thôn Phước Trạch là địa bàn khó khăn "3 không", không có điện, không đường sá và không có trường học. Do vậy, dự án này giúp cho con em địa phương có địa điểm đi học thuận lợi hơn. Tuy nhiên từ khi hoàn thiện vì nhiều lý do nên trường đã bỏ hoang.

"Vừa rồi, xã có làm việc với Phòng Giáo dục huyện Phú Lộc để tiến hành các thủ tục hồ sơ để trình lên UBND tỉnh bàn giao lại cho địa phương quản lý. Sau khi bàn giao xong, xã sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng trường.

Dự kiến sẽ đưa cơ sở này trở thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn hoặc chuyển giao cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; hoặc có thể quy hoạch chuyển đổi thành khu dân cư", ông Sự cho hay.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Khuôn viên ngôi trường tại thôn Phước Trạch rộng khoảng 1000m2 với nhiều hạng mục công trình hiện đang bị bỏ hoang Tấm bảng thông tin về dự án vẫn còn nằm tại trường học. Vì không được sử dụng đúng mục đích, nhiều hạng đang dần xuống cấp Hạng mục nhà vệ sinh chưa một lần được sử dụng.

