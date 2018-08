Vịt nuôi đàn ở Huế chết hàng loạt, dân hoang mang

Ngày 12/8, tin từ UBND xã Hương Phong (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) cho biết, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh này vừa tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và tìm nguyên nhân gần 300 con vịt nuôi chết hàng loạt tại xã Hương Phong.

Trước đó, chính quyền xã Hương Phong và cơ quan chức năng TT-Huế nhận tin báo tại hộ chăn nuôi Đặng Duy Vinh (thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, Hương Trà) xảy ra tình trạng gần 300 con vịt nuôi, trong tổng đàn hơn 1.000 con, bị chết hàng loạt. Đây là số vịt đã nuôi 4 tháng, có thể xuất chuồng. Nghi ngờ vịt chết do dịch bệnh, nhiều hộ chăn nuôi trong vùng lo sợ dịch bệnh lây lan ra diện rộng nên đã bán tháo vịt nuôi của gia đình với giá rất rẻ.

Ông Đặng Duy Vinh cho biết, đàn vịt của gia đình đang rất khỏe, ăn tốt, bỗng lăn ra chết gần 300 con. Với dấu hiệu bất thường, hộ này đã báo cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y về lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Qua tiến hành kiểm tra, Chi cục Chăn nuôi - Thú y TT-Huế đã loại trừ khả năng vịt chết do dịch bệnh, tuy nhiên, cơ quan này vẫn chưa tìm được nguyên nhân gia cầm chết bởi nguyên nhân khác, khiến nhiều hộ chăn nuôi địa phương hoang mang.

Còn theo ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an xã Hương Phong, công an xã đã nắm bắt thông tin và nhận đơn trình từ hộ ông Vinh. Hiện, công an cũng tiến hành xác minh nguyên nhân vịt chết để phối hợp ổn định tình hình quản lý tổ chức sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn.

Chính quyền địa phương thì cho biết, trại chăn nuôi của hộ Đăng Duy Vinh không tuân thủ quy hoạch chăn nuôi thủy cầm, gây ô nhiễm môi trường. UBND xã Hương Phong đã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu hộ nuôi tuân thủ quy định, có kế hoạch di dời trại nuôi đến nơi khác, nhưng gia đình ông Vinh không chấp hành.

