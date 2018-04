Vụ cắt hàng loạt kênh “hot“: VTVCab vi phạm hợp đồng?

Hàng loạt kênh “hot” bỗng dưng bị cắt



Trước đó, VTVCab có phát đi một thông báo với nội dung: “Nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu xem nhiều hơn, xem hay hơn của khách hàng, khán giả. Từ 1/4 Truyền hình Cáp VN sắp xếp, điều chỉnh và bổ sung các kênh truyền hình mới trên hệ thống truyền hình cáp tại Hà Nội”.



Cứ ngỡ rằng đây là một tín hiệu vui đối với người tiêu dùng khi hệ thống sẽ được bổ sung hàng loạt kênh mới nhưng nhiều khách hàng cũng tá hỏa khi nhận ra rằng nhiều kênh truyền hình “hot” như HBO, Disney Channel, Cinemax, Discovery... cũng bị “xóa sổ” khỏi hệ thống.



Cụ thể, trên hệ thống cáp analog của VTVcab có 12 kênh truyền hình nước ngoài mới, còn trên hệ thống truyền hình HD có gần 20 kênh mới. Trong số này, nhóm phim có các kênh: BOX Movie 1, Hollywood Classics, FOX. Nhóm kênh giải trí có các kênh: FashiON, KIX, Blue Ant Extreme, Blue Ant Entertainment, Woman, Dr Fit. Nhóm kênh khoa học, khám phá có các kênh Planet Earth, History. Nhóm kênh thiếu nhi có Baby TV, Cartoon Kids, Happy Kids. Nhóm kênh nước ngoài này được VTVcab mua bản quyền từ 3 nhà phân phối là: Thảo Lê, BHD và In the Box.

Trên trang chủ của VTVCab, dòng thông báo chỉ cho biết sẽ bổ sung thêm gói kênh và không đả động tới việc loại bỏ một loạt kênh truyền hình cũ.

Trong khi đó, 23 kênh truyền hình nước ngoài vốn được khán giả VTVCab ưa thích như HBO, CineMAX, RED, AXN, WarnerTV, Discovery, Animal Planet, Discovery Asia, Fox Sports, Fox Sports 2, Cartoon Network, Disney Channel, CNN, BBC News… đều không còn nữa. Được biết, nhóm kênh nước ngoài này do công ty Qnet phân phối cho hầu hết các đơn vị truyền hình trả tiền ở Việt Nam.Sự việc này không chỉ lần đầu tiên xảy ra mà trước đó, vào tháng 5/2017, một số kênh như BBC World News, CNN đã bị VTVcab ngừng phát sóng trên cáp thường (cáp Analog) mà không rõ nguyên nhân. Hay sau đó, VTVcab cũng tự ý thay đổi kênh NGC, FoxSport 2 thành VTC3, VTC5 với lý do nhằm tăng cường phát sóng các kênh truyền hình trong nước. Việc đột ngột cắt kênh của VTVCab đã khiến người tiêu dùng “dậy sóng” khi cho rằng quyền lợi của mình không được đảm bảo.Không ít người tiêu dùng cho rằng VTVCab không hề có thông báo cụ thể với khách hàng về việc sẽ cắt bỏ bớt một số kênh. Không những thế, những kênh truyền hình mới được VTVCab quảng cáo là hấp dẫn, phong phú nhưng cũng bị cư dân mạng “bóc mẽ”: “Ông bạn Google cho kết quả là hầu hết các kênh này chưa từng được phát sóng ở đâu ngoại trừ nước Nam Tư cũ. Những kênh này chưa bao giờ được các hãng dịch vụ truyền hình trả tiền trong khu vực biết đến tên gọi, chứ đừng nói tới chuyện chấp nhận phân phối lại”.Anh Nguyễn Viết Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “VTVCab bỗng dưng cắt đi hàng loạt kênh mà mình yêu thích nhưng không hề có một thông báo cụ thể nào đến khách hàng. Trong khi đó, tiền mới đóng cả một năm. Mình gọi điện lên tổng đài chăm sóc khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng và hoàn trả mình số tiền mình đã đóng thì các bạn chăm sóc khách hàng không đồng ý trả. VTVCab là một công ty lớn mà lại làm ăn như vậy” anh Thắng bức xúc.Trả lời Báo Gia đình & Xã hội, đại diện truyền thông VTVCab lý giải về việc hàng loạt kênh truyền hình bị cắt: “Trong thị trường truyền hình trả tiền, đa phần gói kênh của các nhà cung cấp đều giống nhau. Khi cần nội dung đặc biệt cho khách hàng thì cần có những kênh khác biệt hơn, vì vậy chúng tôi tìm những kênh khác biệt để đưa vào. Về gói kênh mới các bạn có thể thấy được những kênh lần đầu tiên xuất hiện tại VN, những kênh có nội dung phong phú.Hơn nữa, xu hướng xem truyền hình trên internet đang ngày càng phổ biến và gần như là nhu cầu không thể thiếu. Trong chiến lược phát triển nội dung thì những kênh mà VTVcab vừa mang đến cho khách hàng hoàn toàn có quyền phát sóng trên hạ tầng truyền hình và trên internet với nội dung phong phú, đa dạng về thể lọai”.Còn với việc thay đổi kênh không thông báo với khách hàng, đại diện VTVCab khẳng định: “Việc thay đổi kênh của VTVcab đã được chúng tôi thông báo trước thông qua truyền thông trên báo chí, thông báo, chạy chữ trên các kênh truyền hình, website vtvcab.vn... Tuy nhiên, có thể còn nhiều khách hàng chưa nhận được các thông tin chính thức từ VTVcab, do vậy chúng tôi mong nhận được sự thông cảm của khách hàng để hoàn thiện hơn nữa trong việc phục vụ khách hàng”.Đại diện VTVCab cũng cho biết, trong trường hợp khách hàng không ủng hộ việc thay đổi kênh, đòi bồi thường lại phí dịch vụ đã đóng trước đó thì trong từng trường hợp cụ thể, VTVCab sẽ trao đổi và có hướng giải quyết phù hợp dựa trên tinh thần tuân thủ pháp luật.Liệu những giải thích của VTVCab có đúng luật? Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Phạm Thị Thoa – Công ty Luật TNHH MTV Apolat Legal cho biết: Khách hàng sử dụng dịch vụ của VTVCab trên cơ sở hợp đồng hoặc văn bản thoả thuận về việc cung cấp dịch vụ cung cấp truyền hình cáp. Do đó, cần phải xem các điều khoản của hợp đồng để xác định trong trường hợp nào VTVCab có quyền cắt giảm kênh truyền hình, nếu cắt giảm kênh truyền hình thì có nghĩa vụ thông báo, thoả thuận hay không?