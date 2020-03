Vụ đốn cây mở đường cao tốc đe dọa người đi trên QL1: Báo cáo thiếu trung thực?

VIDEO: Dừng khai thác gỗ thông "gây khó" công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Cam Lộc-La Sơn (thực hiện: Ngọc Văn)

Ngày 6/3, thông tin từ cán bộ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua tỉnh TT-Huế cho biết, vừa yêu cầu Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong (Cty LN Tiền Phong) đôn đốc đơn vị trúng thầu đẩy nhanh khai thác gỗ thông để GPMB mở đường cao tốc qua địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế; sau khi doanh nghiệp này đột nhiên dừng khai thác lâm sản để sớm hoàn trả mặt bằng.

Công tác giải phóng mặt bằng làm đường cao tốc qua thị xã Hương Thủy (TT-Huế) bị vướng do đơn vị khai thác rừng mở đường ẩu, bị lập biên bản, sau đó thì dừng.

Theo người có trách nhiệm GPMB thuộc tuyến cao tốc qua TT-Huế (thuộc Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh), sau khi bị lập biên bản do không tuân thủ điều kiện an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 (nhánh tránh TP Huế), người trúng thầu khai thác gỗ thông do nhà nước quản lý là bà Nguyễn Thị Ngọc Trang đã dừng mọi hoạt động giải tỏa cây cối nhằm bàn giao mặt bằng xây dựng cao tốc. Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác phối hợp giải phóng, bàn giao, tiếp nhận mặt bằng phục vụ thi công công trình của Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh hiện diễn ra gấp rút, nhằm bảo đảm tiến độ theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Rừng thông bị đốn hạ nham nhở

Theo tìm hiểu của PV, phản ánh của phía cán bộ Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh là có cơ sở. Trong ngày 6/3, việc khai thác gỗ rừng thông để giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo từ phía UBND tỉnh TT-Huế (sau khi giao nhiệm vụ cho Cty LN Tiền Phong triển khai thực hiện) vẫn tiếp tục bị ngưng trệ.

Xe cộ mở đường khai thác gỗ thông do tỉnh TT-Huế ngưng hoạt động

Trong sáng 6/3, phóng viên đã phản ánh tình hình thực tế này đến lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế. Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã yêu cầu Cty LN Tiền Phong báo cáo tình hình. Tuy nhiên, những báo cáo sau đó từ người có trách nhiệm của Cty LN Tiền Phong thể hiện sự bất nhất và mang tính đối phó.

Ông Tín cho rằng, không có chuyện đơn vị trúng thầu khai thác gỗ thông GPMB “gây khó” cho dự án mở đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn sau khi bị lập biên bản về hành vi vi phạm an toàn giao thông trên hành lang Quốc lộ 1 (!).

Thời tiết khô ráo, không mưa gió - trái với biện minh cho việc dừng khai thác "gây khó" cho công tác GPMB làm cao tốc mà lãnh đạo Cty Lâm nghiệp Tiền Phong báo cáo với lãnh đạo tỉnh TT-Huế.

Giải thích việc đơn vị trúng thầu do bà Nguyễn Thị Ngọc Trang làm đại diện dừng khai thác gỗ thông, ban đầu ông Tôn Thất Ái Tín, lãnh đạo Cty LN Tiền Phong, phản hồi đến lãnh đạo tỉnh TT-Huế: “Đơn vị trúng thầu vẫn đang thi công. Hôm qua (5/3) mưa nên tạm dừng. Hôm nay đã thi công (khai thác gỗ thông-PV) lại ở Hương Thủy”.

Đến khi phóng viên trực tiếp phản ánh tình hình từ hiện trường đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, về việc khai thác gỗ thông GPMB mở đường cao tốc vẫn “án binh bất động”, ông Tôn Thất Ái Tín sau đó lại báo cáo cho lãnh đạo tỉnh, với thông tin hoàn toàn khác, bất nhất: “Sáng nay lao động có lên hiện trường để khai thác nhưng đường trơn vận chuyển chưa được, vì ngày qua mưa nên tạm nghỉ. Ngày mai đôn đốc làm tiếp”.

Cây gỗ còn ngổn ngang

Báo cáo của ông Tôn Thất Ái Tín với lãnh đạo tỉnh TT-Huế không đúng với thực tế về hoạt động tổ chức khai thác rừng trồng tại khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng đường cao tốc, cũng như trên toàn địa bàn thị xã Hương Thủy.

Trên thực tế, từ sáng đến chiều 6/3, tại thị xã Hương Thủy không có mưa, đến chiều trời nắng ráo thuận lợi. Diễn biến thời tiết như vậy không hề ảnh hưởng đến hoạt động khai thác gỗ rừng trồng như ông Tín báo cáo với lãnh đạo tỉnh.

Điều đáng nói, gần sát khu vực bà Nguyễn Thị Ngọc Trang trúng thầu khai thác gỗ thông, suốt ngày 6/3, người dân vẫn khẩn trương tổ chức đốn hạ, khai thác và vận chuyển gỗ keo tràm ra khỏi rừng bình thường, để sớm bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện dự án cao tốc.

Trái với rừng thông do UBND tỉnh TT-Huế giao Cty Lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức bán đấu giá, cạnh khu vực rừng đấu giá này, trong ngày 6/3, người dân vẫn khẩn trương tổ chức đốn hạ, khai thác và vận chuyển gỗ keo tràm ra khỏi rừng bình thường, để sớm bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện dự án cao tốc.

Như tin đã đưa, những ngày gần đây, ven tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh thành phố Huế diễn ra việc khai thác rừng thông, gỗ keo để bàn giao mặt bằng mở đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua TT-Huế. Quá trình này, đơn vị khai thác rừng và người dân đã “giăng bẫy” gỗ, đá trên những đồi cao sát quốc lộ, đe dọa hành khách qua lại tuyến đường.

Ngay sau khi báo thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu các đơn vị liên quan khi triển khai giải phóng mặt bằng, thi công công công trình phải đảm bảo an toàn giao thông và tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng, bảo vệ hành lang Quốc lộ 1.

Mặt khác, ông Nguyễn Văn Phương còn yêu cầu các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để giao đất triển khai xây dựng cao tốc. Tuy nhiên, từ đó đến nay, việc giải phóng mặt bằng tại xã Thủy Bằng trở nên đình trệ.

Ngọc Văn