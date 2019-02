Vụ mất tiền triệu để sửa thông tin cá nhân: Chờ ý kiến công an tỉnh

Trước đó, ngày 17/1, báo Tiền Phong đăng tải bài viết và video độc quyền “Mất tiền triệu để sửa thông tin cá nhân” phản ánh tình trạng một số người dân tỉnh Hưng Yên phải mất tiền phí từ 1 - 1,5 triệu đồng (cao hơn quy định khoảng 50 lần) cho công an để sửa thông tin cá nhân trên thẻ căn cước. Sau đó, báo Tiền Phong liên tục nhận được phản hồi của nhiều người dân tỉnh Hưng Yên cũng bị thu tiền phí vượt quá quy định khi làm lại hay sửa đổi thông tin trên thẻ căn cước tại các cơ quan công an địa phương. Trong đó, nhiều bạn đọc thể hiện sự bức xúc trước thái độ ứng xử, tác phong làm việc của cán bộ công an huyện Phù Cừ đối với công dân trong video.

Ông Chương, người phát ngôn: “Anh ở nhà trồng trọt thì cần gì giấy tờ”

Theo đó, nam cán bộ tên Chương (Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an huyện Phù Cừ) có những cử chỉ, lời lẽ chưa đúng mực khi tiếp xúc với người dân đến làm các thủ tục để chuyển từ chứng minh thư sang thẻ căn cước và sửa đổi lại năm sinh đúng với giấy khai sinh gốc, sổ hộ khẩu. Cán bộ này nói: “Theo luật cải chính hộ tịch thì cải chính hộ tịch thuộc UBND cấp huyện. Anh ở nhà trồng trọt thì cần gì giấy tờ. Tôi làm giúp anh và phải mất chi phí khác”, ông Chương nói. Nhưng sau đó, cán bộ công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, chiến sỹ công an huyện Phù Cừ này hướng dẫn không đúng.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó GĐ Công an Hưng Yên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ báo Tiền Phong, Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên quyết định tạm đình chỉ công tác các cán bộ công an có liên quan để xác minh, kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm. Hiện, các cơ quan chức năng của công an tỉnh đang tiến hành xác minh vụ việc theo đúng trình tự quy định để có hình thức xử lý.

PV Tiền Phong cũng đã liên hệ với lãnh đạo công an huyện Phù Cừ và cá nhân ông Chương và đều được cho biết đang đợi quyết định xử lý của công an tỉnh, không muốn có ý kiến gì thêm.

Nhóm PV Bạn đọc