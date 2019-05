Vụ mất tiền triệu sửa thông tin cá nhân: Kỷ luật nhiều công an

Ngày 17/1/2019, báo Tiền Phong khởi đăng tuyến bài “Mất tiền triệu để sửa thông tin cá nhân”, phản ánh việc cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) có biểu hiện tiêu cực, ứng xử thiếu chuẩn mực trong việc điều chỉnh thông tin căn cước công dân. Ngày 18/1, GĐ Công an tỉnh Hưng Yên có quyết định tiến hành xác minh, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ có liên quan.



Kết quả xác minh cho thấy, bà Bùi Thị Phương Nga, cán bộ phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội có thu của anh N.V.T (người phản ánh tiêu cực) 1 triệu đồng, nhiều hơn lệ phí phải trả 970 nghìn đồng. Theo thông báo kết luận, cán bộ này “lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 3, Điều 3, Luật Phòng chống tham nhũng.



Theo Thông tư số 16/2016/TT-BCA ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc xử lý, kỷ luật cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, vi phạm này ở mức độ nghiêm trọng quy định của luật pháp về phòng, chống tham nhũng nên bà Nga chịu hình thức xử lý kỷ luật “cảnh cáo”. Ngoài hình thức cảnh cáo, GĐ Công an tỉnh Hưng Yên điều chuyển cán bộ này về công tác tại phòng Hồ sơ, công an tỉnh.

Trung tá Nguyễn Thanh Chương, Đội trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Phù Cừ, kết luận nêu, cán bộ này thiếu tôn trọng, coi thường người dân, hướng dẫn người dân chưa đúng. Ông Chương bị hình thức kỷ luật khiển trách và điều chuyển đến công tác tại Trại tạm giam, Công an tỉnh.

Thượng sỹ Lê Thị Gấm (khi xảy ra sự việc là cán bộ công an huyện Phù Cừ), Công an tỉnh Hưng Yên kết luận, không đủ cơ sở xác định cán bộ này thu của anh N.V.T là 30.000 đồng hay 70.000 đồng như phản ánh. Công an tỉnh Hưng Yên quyết định hạ một bậc danh hiệu thi đua năm 2019 của cán bộ này. Hiện bà Gấm đã chuyển công tác đến đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Phù Cừ.

GĐ Công an tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Phù Cừ. Đồng thời, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành trao trả số tiền 970.000 đồng và phối hợp với Công an Phù Cừ gặp anh N.V.T để nhận lỗi.

Anh N.V.T cho biết, anh chưa đồng tình với quyết định trên vì chưa làm rõ còn có bao nhiêu cán bộ liên quan và bao nhiêu người dân gặp tình trạng tương tự như mình. Với trường hợp cán bộ Lê Thị Gấm, anh T cho biết có bằng chứng về việc cán bộ này thu 70.000 đồng khi đến làm thủ tục sửa thông tin cá nhân.

