Vụ nước nhiễm mặn ở Hải Phòng: Chỉ số muối, kim loại vượt ngưỡng

Liên quan đến việc hàng chục nghìn hộ dân thuộc nhiều quận huyện của TP. Hải Phòng rất hoang mang vì nguồn nước sạch được Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng cung cấp nhiều ngày gần đây có vị mặn bất thường, phía Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã phát đi thông báo do độ mặn của nguồn nước tăng cao nhưng vẫn đảm bảo cho việc ăn uống.

Thông báo của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc nước sinh hoạt bị nhiễm mặn.

Để khẳng định cho việc nước sinh hoạt vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng khẳng định sẽ thau đảo nguồn nước để kiểm soát độ mặn.

Sau khi thông tin chất lượng nước sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi độ mặn, Bệnh viện Đa khoa quận Kiến An (TP Hải Phòng) đã cho kiểm tra các cây lọc nước sử dụng cho người bệnh tại các khoa, phòng vào ngày 18/11. Kết quả cho thấy, chỉ số TDS (chỉ số đo tổng lượng chất rắn hòa tan gồm khoáng chất, muối và kim loại) vượt mức quy định.

Ngay sau đó, Bệnh viện đã ra thông báo về việc tạm dừng sử dụng máy lọc nước uống cho bệnh nhân đến khi nguồn nước được đảm bảo.

Thông báo tạm dừng cấp nước uống trực tiếp cho người bệnh vì chỉ số TDS vượt mức quy định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 19/11, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng cho biết, trong 2 ngày 17 và 18/11/2019 do độ mặn (hàm lượng muối) của nguồn nước sông Đa Độ tăng cao, đã gây ra độ mặn trong nước cấp tăng so với bình thường thuộc khu vực cung cấp của Nhà máy nước Cầu Nguyệt và Nhà máy nước Hưng Đạo, bao gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn và một số xã thuộc các huyện An Lão, Kiến Thụy.

Tuy chất lượng nước vẫn đảm bảo cho việc ăn uống, sinh hoạt nhưng do độ mặn tăng cao khiến cho nước có vị ngang so với bình thường, gây phàn nàn trong khách hàng, đặc biệt là các khách hàng sử dụng nước để sản xuất công nghiệp có yêu cầu cao về tổng lượng muối…

Hàng chục nghìn hộ dân thuộc các quận huyện TP. Hải Phòng hoang mang vì nước có vị ngang, lạ.

Theo đó, để đảm bảo chất lượng nước phục vụ sinh hoạt, Công ty đã tiến hành hạn chế việc cấp nước từ Nhà máy nước Cầu Nguyệt, bổ sung nước cấp từ Nhà máy nước An Dương sang khu vực quận Kiến An, đồng thời phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đa Độ thau đảo nguồn nước để kiểm soát độ mặn.

Hoàng Dương - Phương Linh