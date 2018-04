'Xã hội đen' ẩn náu trong vũ trường, karaoke ở Sài Gòn

Báo cáo với UBND TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, trong đợt tổng kiểm tra mới nhất, ngành chức năng thành phố đã làm việc với hơn 2.900 nhà hàng karaoke, vũ trường, quán bar, beer club, điểm kinh doanh trò chơi điện tử, các giải thi đấu thể thao trí tuệ "Bridge và Poker".

Đa phần những nơi này đều bị phát hiện khách và nhân viên mua bán, sử dụng ma túy hoặc tiềm ẩn tệ nạn mại dâm, cờ bạc. Nhiều nơi hoạt động đến 3-4h sáng, là chỗ các băng nhóm xã hội đen tụ tập.

Lực lượng chức năng đã xử lý gần 1.400 cơ sở vi phạm, phạt hơn 17,5 tỷ đồng. Công an cũng khởi tố, đưa vào trại cai nghiện hàng trăm người.

Trước đó, trung tướng Lê Đông Phong (Giám đốc Công an TP HCM) đã chỉ ra hiện tượng các băng nhóm tội phạm có chiều hướng từ các tỉnh kéo về thành phố hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như vũ trường, quán bar... Chúng núp bóng các doanh nghiệp để hoạt động cầm đồ, cấu kết các tội phạm khác để đòi nợ thuê, cho vay, tổ chức cờ bạc...

Thể thao trí tuệ biến tướng thành cờ bạc

Theo Sở Văn hóa, thành phố hiện có gần hơn 1.000 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, trung tâm vui chơi giải trí và khoảng 2.000 hộ kinh doanh dịch vụ thể thao trí tuệ. Những nơi này trang bị máy đua ngựa, đua chó, máy bắn cá; các giải thi đấu thể thao trí tuệ "Bridge và Poker"... và đều là dạng cờ bạc trá hình, có tính đối phó cao.

Ngành chức năng thừa nhận việc quản lý chưa theo kịp sự phát triển các loại hình mới, và lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội nghiệp vụ còn hạn chế để phát hiện, triệt phá. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh loại hình dịch vụ thể thao trí tuệ, nhưng chưa có thông tư quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.

Khi bị xử phạt, các cơ sở có nhiều phương thức đối phó, lẩn tránh (như thay tên đổi chủ, xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới); trong khi giải pháp cưỡng chế, khấu trừ tiền từ các tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt không có hiệu quả.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND thành phố yêu cầu các đơn vị cho thuê vị trí kinh doanh ngành nghề nhạy cảm phải thu hồi mặt bằng khi cơ sở đó vi phạm nhiều lần.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sớm ban hành thông tư hướng dẫn quản lý môn thể thao trí tuệ "Bridge và Poker"; quy định rõ các máy trò chơi điện tử không trang bị chức năng tích điểm như đồng xu, điểm thưởng, không cho trúng thưởng bằng bất kỳ hình thức nào để quy đổi thành tiền.

Cuối tháng 10/2017, UBND TP HCM ban hành kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm do có nhiều dấu hiệu vi phạm, có chiều hướng gia tăng. Một số doanh nghiệp kinh doanh biến tướng, không đúng chức năng ngành nghề đã đăng ký, phát sinh các tệ nạn xã hội, không đảm bảo an toàn PCCC, gây mất an ninh trật tự.