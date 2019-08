Xây cầu 160 tỷ để…. phơi thóc

Tháng 11/2012, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu An Mô mới với tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng từ vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình có quy mô dài hơn 257m, 7 nhịp, bề rộng mặt cầu 10,5m và đường dẫn 2 đầu cầu; thuộc công trình giao thông cấp II, do Sở Giao thông vận tải Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Mục tiêu xây dựng cầu mới này nhằm thay thế cầu cũ bên cạnh đã xuống cấp, nối liền các xã phía đông của huyện với trung tâm huyện Triệu Phong; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Năm 2014, đơn vị thi công đã hoàn thành việc xây cầu và đổ đất phía 2 đầu cầu. Phần đường đã hoàn thành 426m cuối tuyến, đắp đất vuốt nối đường hai đầu cầu…, giá trị thực hiện gần 87 tỷ đồng. Song đến nay cầu An Mô vẫn chưa được đưa vào sử dụng, phải tạm ngưng do đường dẫn lên cầu chưa hoàn thành, gây lãng phí lớn nguồn vốn đầu tư.

Tìm hiểu của PV, sau 3 năm “đắp chiếu”, tháng 9/2017, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn với tổng mức đầu tư 74 tỷ đồng. Sau đó, điều chỉnh xuống còn 66,6 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng; thời gian thực hiện từ 2018-2020.

Theo đó, phần khối lượng hoàn thiện mặt cầu và đường hai đầu cầu chưa thi công thuộc dự án cầu An Mô mới (2,4 tỷ đồng), tỉnh không có khả năng cân đối được nguồn vốn nên quyết định đưa hạng mục công việc này vào dự án Đường nối đầu cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn để tiếp tục thực hiện.

Ông Võ Phong Luân-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Trị cho hay, tháng 7/2019, dự án Đường nối đầu cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn triển khai. Riêng 25 tỷ đồng Trung ương hỗ trợ cho tỉnh năm 2019 đang được sử dụng trong việc chi trả đền bù và thi công những đoạn đã giải tỏa của dự án này.

“Ngày 1/8 vừa qua, Sở Giao thông vận tải đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh dự án cầu An Mô mới. Cụ thể, tổng mức đầu tư điều chỉnh còn gần 91 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2020”, ông Luân nói.

Ghi nhận của PV tại hiện trường ngày 22/8, phần cầu An Mô đã cơ bản hoàn thành song 10m đường hai đầu cầu, thảm bê tông nhựa mặt cầu vẫn chưa được thực hiện. Tuyến đường phía đầu cầu được rải đá dăm nham nhở, những ngày nắng nóng gió Lào hầm hập bụi cuốn mù mịt làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Một số người dân sống quanh khu vực cầu ở thôn An Mô, Tân Định, Làng Hến thuộc 2 xã Triệu Long và Triệu Ái đã dùng mặt cầu “trăm tỷ” này để phơi thóc.

Trong khi đó, hàng chục ngàn người dân các xã Triệu Long, Triệu Tài, Triệu Hòa, Triệu Đông, Triệu Sơn, Triệu Trạch… ở phía Đông huyện Triệu Phong và các phương tiện vẫn phải qua lại trên cây cầu An Mô cũ chật hẹp đã xuống cấp.

Ông Đỗ Tĩnh ở thôn An Mô cho hay, bà con rất bất an lúc lưu thông trên cây cầu cũ đã hoen gỉ, mặt cầu xuất hiện nhiều ổ gà, nhất là lúc xe ôtô đi qua luôn cảm thấy rung lắc, mất an toàn.