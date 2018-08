'Xe dù, bến cóc' ngang nhiên hoạt động trái phép

Bỏ bến công, lập 'bến cóc' hoạt động

Ghi nhận của PV Tiền Phong, trên địa bàn phường An Phú và phường Thuận Giao thuộc TX Thuận An, tỉnh Bình Dương có nhiều doanh nghiệp tư nhân vận tải hành khách ngang nhiên lập bến cóc để bán vé đưa đón hành khách. Trong khi đó, tại phường An Phú một bến xe công được xây dựng hoành tráng nhưng doanh nghiệp không đến đón trả khách tại đây.

Trong số các doanh nghiệp nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn TX. Thuận An, bến cóc hoạt động rầm rộ khiến dư luận bất bình phải kể đến 2 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Huệ Nghĩa (nhà xe Huệ Nghĩa) và Công ty TNHH MTV Hữu Hậu (nhà xe Hữu Hậu). Trong đó, nhà xe Huệ Nghĩa hoạt động hàng chục chiếc xe khách còn nhà xe Hữu Hậu mỗi ngày hoạt động 3 chiếc để đón trả khách từ Bình Dương đến An Giang và ngược lại.

Bến xe cóc nhà xe Huệ Nghĩa

Theo ghi nhận, nhà xe Huệ Nghĩa đã thuê hàng ngàn mét vuông đất, mở văn phòng đại diện để nhận hàng hoá, bán vé, đón trả khách tại mặt tiền đường 22/12, khu phố 4, phường An Phú và chỉ cách bến xe An Phú khoảng 500m. Mỗi ngày nhà xe Huệ Nghĩa có hơn 10 chiếc xe khách giường nằm ra vào bến để đón khách và vận chuyển hàng hoá. Khung giờ các xe ra vào trong ngày thường diễn ra vào 7 đến 9h30 sáng, 15h đến 23h đêm. Riêng ngày thứ 7, chủ nhật và lễ tết, số lượng xe được tăng cường về tại bến cóc này lên đến hàng chục chiếc.

Tại nhà xe Huệ Nghĩa, có đặt một phòng chờ và bán vé đủ rộng để chứa hàng chục người. Nhân viên bán vé tại nhà xe này cho biết, hành khách có thể mua vé qua mạng internet hoặc trực tiếp đến nhà xe mua vé và chờ giờ khởi hành. Tại đây, hàng chục chiếc xe đậu chờ sẳn sàng phục vụ.

Hành khách mua vé ngồi chờ tại nhà xe Huệ Nghĩa

Ông Ng.Đ.M (sống gần bến cóc nhà xe Huệ Nghĩa) cho biết: “Hằng ngày nhà xe Huệ Nghĩa đón trả hàng trăm lượt khách, đặc biệt giờ cao điểm thì bến xe này hoạt động tấp nập. Xe ra vào bến tại khu vực công nhân đông đúc khiến phương tiện lưu thông trên đường 22/12 gặp rất nhiều khó khăn, ùn tắc”.

Được biết, bến xe của nhà xe Huệ Nghĩa hoạt động công khai đã hơn 2 năm qua, người dân có phản ánh nhưng chính quyền địa phương không giải quyết. Trong khi đó, cũng trên đường 22/12 này (cách đó nhà xe Huệ Nghĩa chừng 800m là văn phòng đại diện của bến xe cóc Hữu Hậu. Nhà xe này, dùng căn nhà mới mua khang trang để làm phòng chờ và bán vé. Hữu Hậu không có đất để đậu xe nên hàng chục chiếc xe đậu ngay trên đường trong khu dân cư Đại Ngàn, KP Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương.

Hàng chục chiếc xe khách tại bãi xe Huệ Nghĩa

Báo chí phản ánh cơ quan chức năng mới vào cuộc?

Trước việc bến cóc hoạt động thời gian dài nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý, PV Tiền Phong đã liên hệ chính quyền TX. Thuận An, Sở GTVT Bình Dương. Trong buổi làm việc với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Thuận An, cho biết việc doanh nghiệp vận tải hành khách tự ý lập bến bãi là sai với quy định pháp luật.

“Cơ quan chức năng không hề cấp phép cho bất cứ doanh nghiệp vận tải tư nhân nào lập bến riêng để đón trả khách trên địa bàn”, ông Tâm khẳng định. Ông Tâm cũng cho biết thêm, sẽ chỉ đạo lực lượng Công an và Quản lý đô thị của thị xã đi kiểm tra, xử lý. Nếu phát hiện sai phạm, sẽ đề xuất Sở GTVT và UBND tỉnh Bình Dương xử lý dứt điểm tình trạng bến cóc hoạt động trái phép.

Điểm bán vé, đón trả khách của nhà xe Hữu Hậu

Trong khi đó, đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Dương, cho biết Sở không có chủ trương cấp phép cho bất kỳ hãng xe nào lập bến riêng để đón trả khách trên địa bàn tỉnh. Sở này cũng sẽ chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp mà báo chí phản ánh.

Liên quan đến việc lập bến cóc hoạt động trái phép, đại diện chủ doanh nghiệp vận tải hành khách khẳng định việc làm của họ là sai quy định. Tuy nhiên, chủ nhà xe cho rằng việc đón trả khách tại nhà là để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách.

Bến xe công An Phú vắng bóng vì bến cóc hoạt động bên ngoài

Về mặt pháp lý, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cũng quy định rõ về mức xử phạt đối với hành vi "lập điểm giao dịch, đón trả khách trái phép" cũng như với hành vi vi phạm về xây dựng bến xe, bãi đỗ xe…cụ thể như sau:

“Điều 14. Xử phạt các hành vi vi phạm về xây dựng bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Xây dựng hoặc thành lập bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ không theo quy hoạch hoặc không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Xây dựng bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, không theo đúng thiết kế đã được duyệt.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này còn buộc phải tháo dỡ công trình trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này còn buộc phải xây dựng lại bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.”

Hương Chi