Xử phạt 45 trường hợp xe buýt hoạt động bát nháo ở TP Vinh

Ngày 28/4, ông Nguyễn Sỹ Thắng – Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết: “Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, Thanh tra sở đã chủ trì, phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, đưa hoạt động xe buýt đi vào nể nếp, quy củ”.

Thời gian qua, hoạt động của xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát sinh một số tồn tại, vi phạm như: Chạy sai lịch trình vận tải; chất lượng dịch vụ không bảo đảm điều kiện của hình thức kinh doanh đã đăng ký; dừng quá thời gian quy định tại các điểm đón, trả khách; chở hàng trong khoang chở khách; sử dụng còi hơi trong khu đông dân cư, lắp thêm còi chíp (còi xinhan) trái quy định…

Trước tình hình trên, Sở GTVT Nghệ An đã tổ chức cuộc họp với tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh và Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An.

Xe buýt Đông Bắc không đóng cửa, "hồn nhiên" quay đầu xe.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở GTVT đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt: Quán triệt ngay đến lái xe và nhân viên phục vụ trên xe thực hiện đầy đủ các nội dung mà đơn vị đã cam kết; chỉ đạo lái xe thực hiện hành trình vận tải đúng biểu đồ chạy xe; không dừng quá thời gian quy định tại các điểm đón, trả khách; không chở hàng trong khoang chở khách; không lắp và không sử dụng các loại còi sai quy chuẩn; niêm yết các nội dung đã cam kết với Sở Giao thông vận tải; niêm yết số điện thoại của Lãnh đạo Sở GTVT, Thanh tra GTVT, Phòng Quản lý Vận tải, Giám Đốc các đơn vị và nội dung "Xe buýt Nghệ An thân thiện, lịch sự, an toàn" bên trong xe buýt tại các vị trí dễ quan sát để người dân được biết và phản ánh kịp thời.

Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bố trí cán bộ điều hành vận tải tại điểm đầu, điểm cuối, trên hành trình chạy xe để giám sát lái xe thực hiện đúng biểu đồ chạy xe của Sở GTVT; bố trí bộ phận theo dõi công tác đảm bảo An toàn giao thông thường xuyên theo dõi thiết bị giám sát hành trình, kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của lái xe; đồng thời rà soát biểu đồ chạy xe, nếu có bất cập đề xuất kịp thời để tham mưu Giám đốc Sở sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; khẩn trương đầu tư, bổ sung, sửa chữa, sơn vạch kẻ đường tại các điểm dừng xe buýt.

Vi phạm của xe buýt Đông Bắc khi lưu thông trên đường.

Thanh tra GTVT đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tại hiện trường; những trường hợp lái xe vi phạm, Thanh tra GTVT sẽ ghi lại hình ảnh và chuyển ngay cho Giám đốc các đơn vị để kịp thời nhắc nhở, giáo dục các lái xe, biện pháp này đã mang lại hiệu quả thiết thực vì lái xe sẽ bị đơn vị xử phạt theo quy chế nội bộ.

Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm cũng được Thanh tra Sở GTVT thực hiện thường xuyên, trong Quý I năm 2019, Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 45 trường hợp, xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 30 triệu đồng. Các đơn vị chủ của các phương tiện vi phạm đều bị xử lý trách nhiệm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT.

Theo ghi nhận của P/V, sau một thời gian thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, đến nay, hoạt động của xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã từng bước đi vào nề nếp, quy củ. “Trong thời gian tới, lực lượng Thanh tra GTVT sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp để đưa hoạt động của xe buýt của Nghệ An thực sự thân thiện, lịch sự, an toàn”, ông Nguyễn Sỹ Thắng cho biết thêm.

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh về tình trạng xe buýt bát nháo, đỗ đón khách, quay đầu xe sai quy định, sử dụng còi hơi trong khu vực thành phố Vinh, chạy sai lịch trình, chất lượng dịch vụ không đảm bảo... Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã có chỉ đạo quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng trên.

Cảnh Huệ