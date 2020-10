Chính quyền số là một trong ba đột phá của Hậu Giang nhiệm kỳ tới

Quảng cáo

Ông Đoàn Quốc Thật – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, năm 2020 được xem là năm đột phá để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Hậu Giang trong cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) và ĐTTM. Mục tiêu của tỉnh là lấy người dân và doanh nghiệp (DN) làm trung tâm, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn và góp phần phát triền kinh tế xã hội tỉnh nhà một cách nhanh, bền vững.

Nghi thức công bố. ẢNH: CK

Sau gần 9 tháng xây dựng và triển khai, đến nay về cơ bản các hệ thống thông tin của hệ thống CQĐT và ĐTTM tỉnh Hậu Giang hoàn thành và đi vào vận hành thí điểm, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho cá nhân, tổ chức và DN trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Trong đó, Trung tâm Giám sát, điều hành ĐTTM (IOC) là bộ não của chính quyền số, có nhiệm vụ quản trị trung tâm dữ liệu tỉnh, giám sát điều hành an ninh trật tự, phản ánh hiện trường và điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Cổng dịch vụ công trực tuyến thì giúp người dân và DN nộp và theo dõi hồ sơ trực tuyến; các cơ quan có thể xử lý hồ sơ TTHC hoàn toàn trên môi trường điện tử. Trong khi Cổng thông tin điện tử công bố công khai tất cả thông tin chỉ đạo, điều hành và hệ thống văn bản của chính quyền tỉnh trên Internet…

Tổ vận hành Tổng đài CCHC và tài khoản Zalo (0939.015599) về giải quyết TTCH của tỉnh cho biết, qua gần 2 tháng hoạt động, tổng đài đã tiếp nhận 178 cuộc gọi đến. Trong đó nhiều nhất là gọi đến nhánh số 4 (cải cách TTHC, do Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối) với 35 cuộc; tiếp đến là nhánh số 9 (phản ánh về tinh thần, thái độ của công chức viên chức, do Sở Nội vụ làm đầu mối) với 18 cuộc và nhánh số 1 (công tác chỉ đạo điều hành, do Sở Nội vụ làm đầu mối) với 11 cuộc…

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang. ẢNH: CK



Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, đây là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của tỉnh trong nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng CQĐT, ĐTTM nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN của các cơ quan nhà nước.

“Với xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp, không có nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên so với các địa phương khác trên cả nước, để tạo sự chuyển biến đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thì Hậu Giang phải tự tạo cho mình lợi thế cạnh tranh đặc thù. Và tỉnh lựa chọn chìa khóa cho sự phát triển là xây dựng thành công CQĐT, thực hiện chuyển đổi số, đây được xác định là một trong ba nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây” – ông Châu nói.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện ký số văn bản điện tử. ẢNH: CK

Người đứng đầu tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện các hệ thống thông tin, đặc biệt là Cổng dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và DN; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân và DN khi thực hiện các TTHC, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước…

Các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương chủ động trang bị các phần mềm, thiết bị cần thiết cho cán bộ, công chức của đơn vị mình sử dụng để cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả trong công tác thực thi công vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng di động để giao tiếp với chính quyền…

Cảnh Kỳ