Lùm xùm chuyện nhà thầu nợ tiền tại dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Kim Hưng Phát (Cty Kim Hưng Phát) hôm 22/9 có văn bản ‘đề nghị hỗ trợ thu hồi nợ’ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các cơ quan liên quan và chủ đầu tư dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.



Cụ thể, Cty Kim Hưng Phát là đơn vị cung cấp vật liệu (cát san lấp, cấp phối đá dăm) cho gói thầu XL-11 của dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Theo yêu cầu của Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (chủ đầu tư), vào tháng 5 và 6/2020, Cty Kim Hưng Phát đã đồng ý tăng tốc cung cấp vật liệu để nhà thầu hoàn thành đúng tiến độ gói thầu XL-11 của dự án này.

Thời điểm đó, Cty Tây An là nhà thầu phụ thi công gói XL-11, ký hợp đồng mua vật tư của Cty Kim Hưng Phát. “Đến ngày 22/9/2020, số nợ mà Cty Tây An nợ chúng tôi là 6.315.558.070 đồng. Cty Tây An vi phạm hợp đồng, vi phạm cam kết thanh toán nợ suốt ba tháng qua đã khiến Cty Kim Hưng Phát rất khó khăn” – Cty Kim Hưng Phát trình bày.

Theo kế hoạch, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông tuyến cuối năm nay. ẢNH: CK

Trao đổi với Tiền phong, bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu - Phó Giám đốc Cty Kim Hưng Phát cho hay, cty của bà đã cung cấp đủ khối lượng vật liệu theo hợp đồng, khi đang cung cấp thì phía Cty Tây An có trả tiền ‘lai rai’, nhưng đến khi thực hiện gia tải xong, khoảng 3 tháng nay ngưng không trả nữa. “Họ cứ hẹn hoài, sáng gọi thì hẹn chiều, chiều gọi lại thì tắt máy hoặc không nghe máy” – bà Hiếu nói và cho biết lý do phía Cty Tây An đưa ra là do chủ đầu tư chưa ‘rót’ tiền xuống.

“Mình chỉ là nhà cung cấp nhỏ, thành thử quan điểm là nếu họ không trả thì ra cào đá về đem bán đổ bán tháo được bao nhiêu thì được. Phương hướng tiếp theo là vậy thôi, chứ mình đã bị thiệt hại rồi, kiện ra tòa nữa tiền đâu đóng án phí” – đại diện Cty Kim Hưng Phát nói.

Tại buổi làm việc giữa các bên ngày 1/10 theo lời mời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là BQLDA), Cty Kim Hưng Phát cho biết, trong thời gian chờ phương án giải quyết, đơn vị này đề nghị các vật tư cùng chủng loại do mình cung cấp cho gói thầu XL-11 (gồm cát san lấp, đá Dmax 25, Dmax 37,5, đá mi và vật liệu dạng hạt) không được đưa vào gói thầu này để tránh lẫn lộn vật tư của đơn vị này đã cung cấp.

Đến ngày 10/10/2020, trường hợp Cty Tây An không có phương án thanh toán công nợ phù hợp mà đơn vị này đã nợ Cty Kim Hưng Phát với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng nói trên, thì Cty Kim Hưng Phát sẽ điều động nhân sự và thiết bị đến công trình gói thầu XL-11 để tiến hành thu hồi lại toàn bộ khối lượng vật tư đã cung cấp.

Cty Tây An thì khẳng định, đơn vị này sẽ thanh toán và cố gắng thu xếp nguồn vốn để hoàn trả công nợ cho Cty Kim Hưng Phát. Cty Tây An sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất mà Cty Kim Hưng Phát phải gánh chịu do việc chậm trễ hoàn trả công nợ theo điều khoản hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

Chủ đầu tư nói gì?

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp dự án (DNDA) là Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cho rằng đơn vị này ‘không liên quan’ đến hợp đồng kinh tế giữa Cty Kim Hưng Phát và Cty Tây An, đồng thời khẳng định, đến nay cty này không nợ nhà thầu ký hợp đồng thi công gói thầu XL-11 và nguồn tài chính dự án đến nay vẫn đảm bảo.

DNDA đề nghị Cty Kim Hưng Phát và Cty Tây An cùng trao đổi, thương lượng và chia sẻ để có giải pháp phù hợp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc để không làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ dự án.

Văn bản của Cty Kim Hưng Phát về việc đề nghị hỗ trợ thu hồi nợ.

Còn Cty Đèo Cả thì cam kết đảm bảo tiến độ gói thầu XL-11 theo tiến độ thông tuyến vào cuối năm 2020 của dự án. Đơn vị này đề nghị Cty Kim Hưng Phát và Cty Tây An căn cứ hợp đồng cung cấp vật liệu đã ký để trao đổi, thương lượng giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hai bên.

Kết luận buổi làm việc, BQLDA tỉnh Tiền Giang đề nghị Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận yêu cầu Cty Đèo Cả cung cấp đối chiếu công nợ giữa Cty Đèo Cả và Cty Tây An đến ngày 1/10/2020 và có văn bản gửi đến BQLDA trước ngày 7/10/2020.

Đề nghị DNDA yêu cầu Cty Đèo Cả nghiên cứu trường hợp nếu công nợ giữa Cty Đèo Cả và Cty Tây An đến ngày 1/10/2020 ‘bằng không’ và khối lượng thi công ngoài hiện trường của Cty Tây An ‘còn chưa thanh toán hết’ theo hợp đồng giữa Cty Đèo Cả và Cty Tây An, thì khi nhận hồ sơ thanh toán hợp lệ của Cty Tây An trong các lần thanh toán tiếp theo, Cty Đèo Cả sẽ chuyển trả trực tiếp cho Cty Kim Hưng Phát số tiền hơn 6,3 tỷ đồng mà Cty Tây An đã nợ Cty Kim Hưng Phát.

Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận có văn bản do người đại diện pháp luật của công ty ký phúc đáp chính thức về nội dung này và gửi về BQLDA trước ngày 10/10/2020. Cty Tây An có văn bản kiến nghị Cty Đèo Cả chuyển trả trực tiếp cho Cty Kim Hưng Phát số tiền mà Cty Tây An đã nợ của Cty Kim Hưng Phát trong các lần thanh toán tiếp theo.

Trong thời gian chờ giải quyết các thủ tục, BQLDA đề nghị Cty Kim Hưng Phát không có hành vi cản trở thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án nhằm góp phần đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Cảnh Kỳ