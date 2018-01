Cảm nhận của hoa hậu, người đẹp tham gia Chủ Nhật Đỏ

Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Thanh Tú hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX năm 2017.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết: “Hân cảm thấy rất vinh dự và vui mừng khi có cơ hội đồng hành cùng ngày hội Chủ Nhật Đỏ để lan toả tình yêu thương tới các bạn trẻ trong xã hội. Không chỉ là Chủ nhật Đỏ lần thứ X mà chắc chắn trong các ngày hội tiếp theo nữa, Hân sẽ cố gắng hết sức để đóng góp sức lực nhỏ bé của mình trong công tác hiến máu cứu người.

Đây cũng là lần thứ 6 Hân có cơ hội được hiến máu và mỗi lần như thế, trong lòng đều cảm thấy rưng rưng xúc động và tự hào khi nghĩ tới việc mỗi giọt máu mình cho đi sẽ được tái sinh trên một cơ thể khoẻ mạnh. Hy vọng sự kiện ngày Chủ Nhật Đỏ trong các năm tới sẽ tiếp tục có sức lan toả mạnh mẽ để những nghĩa cử cao đẹp được hưởng ứng nhiều hơn trong xã hội”.

Á hậu Thanh Tú đăng ký hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX năm 2017.

Á hậu Thanh Tú cho biết: “Tú đã từng tham gia phong trào hiến máu rất nhiều lần khi tham gia còn sinh viên nhưng mỗi lần đều mang lại một cảm xúc thật đặc biệt. Ban đầu, Tú cũng không tránh khỏi cảm giác sợ, lo lắng, nhưng các bạn trong đội tình nguyện luôn giúp mình xua tan những điều đó bằng những bài hát, điệu nhảy flashmob, những tràng cười “thả ga”.

Do bị huyết áp thấp, nên dù đã nhiều lần đăng ký, nhưng tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX năm 2017 được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội mới là lần thứ 2 Thanh Tú được hiến máu cứu người. Và sau lần hiến máu thứ 2 suôn sẻ, năm nay Tú lại vô cùng háo hức khi được tiếp tục tham gia sự kiện ý nghĩa này. Hy vọng các bạn trẻ cũng sẽ vượt qua được nỗi sợ của bản thân như Tú để làm thêm nhiều việc có ích hơn cho cộng động, xã hội”.

Á hậu Huyền My tại Ngày Chủ Nhật Đỏ.

: “Với danh hiệu đã đạt được, Huyền My cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội được đồng hành cùng các chương trình hiến máu ý nghĩa, đặc biệt là ngày hội Chủ nhật Đỏ. Còn nhớ tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ 9, năm 2017, do mới hiến máu cách đó chưa đầy 3 tháng nên My đã không thể hiến máu được.

Nhưng chứng kiến sự nhiệt tình của các bạn sinh viên tới tham gia hiến máu, My đã rất xúc động vì những nghĩa cử cao đẹp ngày càng lan toả mạnh mẽ. Năm nay do có công việc riêng nên My cũng không thể đồng hành cùng Ngày Chủ Nhật Đỏ, nhưng My cũng xin chúc cho sự kiện đầy nhân văn và cao cả này sẽ thành công tốt đẹp và kêu gọi thêm được nhiều hơn nữa đơn vị máu cho các bệnh nhân dịp giáp Tết”.

Người đẹp Lan Hương lần đầu tham dự Chủ Nhật Đỏ.

: “Đây là lần đầu tiên Lan Hương có cơ hội được tham dự và đồng hành cùng sự kiện Chủ Nhật Đỏ. Là một sinh viên nên Lan Hương cũng đã từng tham gia rất nhiều các công tác đoàn, đội, nhưng quả thực Hương thấy sự kiện Ngày Chủ Nhật Đỏ bao giờ cũng có một sức lan toả mạnh mẽ đến với giới sinh viên.

Được đồng hành cùng sự kiện này, Hương cảm thấy tự hào khi có cơ hội được gặp gỡ những tấm lòng đẹp và cùng mọi người giúp những nghĩa cử ấy được lan toả hơn nữa trong xã hội”.

Duy Nam