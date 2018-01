Nam Định chung tay sẻ chia sinh mệnh

Chủ nhật Đỏ lần thứ X năm 2018 do Báo Tiền Phong phối hợp với Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Tình Đoàn Nam Định tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ X năm 2018 do Báo Tiền Phong phối hợp với Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Tình Đoàn Nam Định tổ chức Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ ý nghĩa hiến máu Chủ nhật Đỏ diễn ra vào dịp gần Tết nguyên đán - thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu, từ đó mang lại sự sống cho nhiều người bệnh cần máu. Chủ nhật Đỏ đã bước sang năm thứ X, ngày càng lớn mạnh thu hút cộng đồng tham gia, trong đó có sự đóng góp của sức trẻ và nhân dân Nam Định. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ ý nghĩa hiến máu Chủ nhật Đỏ diễn ra vào dịp gần Tết nguyên đán - thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu, từ đó mang lại sự sống cho nhiều người bệnh cần máu. Chủ nhật Đỏ đã bước sang năm thứ X, ngày càng lớn mạnh thu hút cộng đồng tham gia, trong đó có sự đóng góp của sức trẻ và nhân dân Nam Định. Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định phát biểu tại chương trình cho biết phong trào hiến máu ngày càng mở rộng, thu hút nhiều người dân tham gia cùng với các bạn trẻ trong công tác vận động, tuyên truyền và hiến máu. Mỗi năm tuổi trẻ Nam Định tham gia hiến gần 10 nghìn đơn vị máu. Đồng thời, kêu gọi các đoàn viên thanh niên trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng phong trào ý nghĩa Chủ nhật Đỏ. Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định phát biểu tại chương trình cho biết phong trào hiến máu ngày càng mở rộng, thu hút nhiều người dân tham gia cùng với các bạn trẻ trong công tác vận động, tuyên truyền và hiến máu. Mỗi năm tuổi trẻ Nam Định tham gia hiến gần 10 nghìn đơn vị máu. Đồng thời, kêu gọi các đoàn viên thanh niên trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng phong trào ý nghĩa Chủ nhật Đỏ. Tham gia hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ X có đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Trong đó, nhiều bạn trẻ nhiều lần tham gia hiến máu. Tham gia hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ X có đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Trong đó, nhiều bạn trẻ nhiều lần tham gia hiến máu. Nổi bật với sắc xanh áo Đoàn, anh Nguyễn Văn Huyên (SN 1984) Bí thư Đoàn xã Yên Cường, huyện Ý Yên di chuyện chặng đường hơn 25km để tham gia dự chương trình và nâng số lần hiến máu lên 5. Anh Huyên cho biết, trước đó từng tham gia cho máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ. "Là thanh niên, cán bộ Đoàn nên mình càng phải gương mẫu tham gia hoạt động ý nghĩa giúp đỡ mọi người, trong khi hiến máu lại không gây hại cho sức khoẻ", anh Huyên nói Nổi bật với sắc xanh áo Đoàn, anh Nguyễn Văn Huyên (SN 1984) Bí thư Đoàn xã Yên Cường, huyện Ý Yên di chuyện chặng đường hơn 25km để tham gia dự chương trình và nâng số lần hiến máu lên 5. Anh Huyên cho biết, trước đó từng tham gia cho máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ. "Là thanh niên, cán bộ Đoàn nên mình càng phải gương mẫu tham gia hoạt động ý nghĩa giúp đỡ mọi người, trong khi hiến máu lại không gây hại cho sức khoẻ", anh Huyên nói Bên cạnh đó, nhiều người đã có lần đầu tiên trong đời hiến máu khi biết đến chương trình thông qua bạn bè, người thân. Phùng Thị Thu Hoà (SN 1994) hiện là sinh viên khoa Du lịch, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nghỉ cuối tuần về quê cũng đến tham gia hiến máu, ngay khi biết thông tin chương trình từ bạn. Hoà chia sẻ: Cảm thấy rất ý nghĩa khi lần đầu tiên hiến máu tại quê hương trong chương trình đã có hành trình 10 năm không ngừng lớn mạnh như Chủ nhật Đỏ Bên cạnh đó, nhiều người đã có lần đầu tiên trong đời hiến máu khi biết đến chương trình thông qua bạn bè, người thân. Phùng Thị Thu Hoà (SN 1994) hiện là sinh viên khoa Du lịch, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nghỉ cuối tuần về quê cũng đến tham gia hiến máu, ngay khi biết thông tin chương trình từ bạn. Hoà chia sẻ: Cảm thấy rất ý nghĩa khi lần đầu tiên hiến máu tại quê hương trong chương trình đã có hành trình 10 năm không ngừng lớn mạnh như Chủ nhật Đỏ Cô Phạm Thị Hà (SN 1964) là một trong số nhiều nhân viên của công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tới dự chương trình và tham gia hiến máu. Đây là lần đầu tiên, cô Hà hiến máu với mong muốn cùng cộng đồng sẻ chia khó khăn với những người bệnh đang cần máu duy trì sinh mệnh. Cô Phạm Thị Hà (SN 1964) là một trong số nhiều nhân viên của công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tới dự chương trình và tham gia hiến máu. Đây là lần đầu tiên, cô Hà hiến máu với mong muốn cùng cộng đồng sẻ chia khó khăn với những người bệnh đang cần máu duy trì sinh mệnh. Đứng đợi đến lượt hiến mau, Trần Ngọc Tuấn Anh (SN 1996) và Phạm Toàn Thắng (SN 1996) đều là học viên Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân về thực tập tại Công an tỉnh Nam Định chuyện trò với những người đang cho máu. Tuấn Anh và Toàn Thắng đều lần đầu đi máu cho biết: Lúc đăng ký đều cảm thấy hồi hộp, lo nhất là sức khoẻ có vấn đề không được hiến máu. "Trước hôm đi hiến máu đều khoe với gia đình và được mọi người động viên hiến máu để khoẻ hơn, béo hơn nên mình càng muốn đi", Toàn Thắng bộc bạch Đứng đợi đến lượt hiến mau, Trần Ngọc Tuấn Anh (SN 1996) và Phạm Toàn Thắng (SN 1996) đều là học viên Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân về thực tập tại Công an tỉnh Nam Định chuyện trò với những người đang cho máu. Tuấn Anh và Toàn Thắng đều lần đầu đi máu cho biết: Lúc đăng ký đều cảm thấy hồi hộp, lo nhất là sức khoẻ có vấn đề không được hiến máu. "Trước hôm đi hiến máu đều khoe với gia đình và được mọi người động viên hiến máu để khoẻ hơn, béo hơn nên mình càng muốn đi", Toàn Thắng bộc bạch Vượt qua chặng đường dài bằng xe máy, hai sư thầy Thích Đàm Hiền SN 1983 (Chùa Thứ nhất, xã An Lão, Lục Bình, Hà Nam) và sư thầy Thích Giác Lâm SN 1996 (Chùa Tiên Hương, xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định) đăng ký hiến máu với mong muốn sẻ chia giọt máu cứu người. "Đây là lần thứ hai tôi hiến máu với suy nghĩ muốn được cứu giúp những người bệnh đang cần máu", sư thầy Thích Đàm Hiền nói Vượt qua chặng đường dài bằng xe máy, hai sư thầy Thích Đàm Hiền SN 1983 (Chùa Thứ nhất, xã An Lão, Lục Bình, Hà Nam) và sư thầy Thích Giác Lâm SN 1996 (Chùa Tiên Hương, xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định) đăng ký hiến máu với mong muốn sẻ chia giọt máu cứu người. "Đây là lần thứ hai tôi hiến máu với suy nghĩ muốn được cứu giúp những người bệnh đang cần máu", sư thầy Thích Đàm Hiền nói Trong chương trình, lãnh đạo báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nam Định...đã thăm hỏi, động viên những người tham gia hiến máu tại chương trình Trong chương trình, lãnh đạo báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nam Định...đã thăm hỏi, động viên những người tham gia hiến máu tại chương trình Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong trao kỷ niệm chương Chủ nhật Đỏ cho các đơn vị đồng hành tổ chức tại Nam Định Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong trao kỷ niệm chương Chủ nhật Đỏ cho các đơn vị đồng hành tổ chức tại Nam Định Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định tặng hai bằng khen của T.Ư Đoàn cho đơn vị có thành tích hiến máu và tuyên truyền vận động hiến máu Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định tặng hai bằng khen của T.Ư Đoàn cho đơn vị có thành tích hiến máu và tuyên truyền vận động hiến máu Dịp này, Tỉnh Đoàn Nam Định tặng bằng khen cho 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động tuyên truyền và hiến máu. Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam ĐỊnh trao bằng khen. Dịp này, Tỉnh Đoàn Nam Định tặng bằng khen cho 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động tuyên truyền và hiến máu. Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam ĐỊnh trao bằng khen.

Xuân Tùng