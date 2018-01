Nô nức ngày hội Chủ Nhật Đỏ tại Hà Tĩnh

Sau hai lần tổ chức, lần thứ 3 năm nay được tổ chức chuyên nghiệp hơn, tạo không khí vui tươi và thoải mái cho mọi người tham gia.

7 giờ sáng, bên ngoài sân khấu chính có hàng trăm các em học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) ngồi kín chỗ. Phía bên trong, từng nhóm người của từng đơn vị do một người phụ tránh đứng thành hàng để nhận phiếu đăng ký và các tình nguyện viên hướng dẫn.

“Từ trước tới nay lực lượng thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn đi đầu trong phong trào hiến máu cứu người. Đây là lần đầu tiên đơn vị tham gia ngày Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức”, Đại úy Đặng Đình Tài, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Nghệ An- Hà Tĩnh: Dự kiến đóng góp gần 1.000 đơn vị máu trong chính hội Hôm nay, 21/1, báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn, Hội Chữ thập đỏ và Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức ngày Chủ Nhật Đỏ lần thứ 3 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh. Công tác chuẩn bị cho ngày hiến máu lớn nhất trong năm đã được hoàn tất.

Dù được giao chỉ tiêu 100 đơn vị máu nhưng trong buổi sáng nay có hơn 150 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia hiến máu. Trong số này có hơn 40 đoàn viên thanh niên từng hiến máu trên 5 lần. Tiêu biểu có Phó Bí thư Chi oàn An ninh – xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hùng 14 lần tham gia hiến máu. “Phải ở trong hoàn cảnh của người bệnh mới biết được sự trân quý từng giọt máu. Việc hiến máu không ảnh hưởng tới sức khỏe nên mong các bạn trẻ hãy nhận thức rõ để tham gia”, anh Nguyễn Văn Hùng nói.

Đúng 8 giờ, số lượng máu thu được gần 100 đơn vị, bên ngoài sân khấu, lễ phát động chính thức bắt đầu. Cũng như những lần trước đây, ngày Chủ Nhật Đỏ luôn được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh quan tâm sát sao.

Dự lễ Chủ Nhật Đỏ 2018 sáng nay có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê, ông Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Quốc Vinh cùng nhiều lãnh đạo của các sở, ban ngành trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh Chủ Nhật Đỏ là hoạt động hiến máu nhân đạo được báo Tiền phong phát động tổ chức trên cả nước từ năm 2009 với mục đích cao đẹp, mang giọt máu ấm đến với những người nghèo, những bệnh nhân thiếu máu trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Tại Hà Tĩnh từ năm 2015, chương trình đã được Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hiệu quả, nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Phong trào hiến máu tình nguyện được tổ chức bằng những hình thức sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của báo Tiền phong và nhiệt liệt biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện, nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia hiến máu. “Để chương trình đảm bảo ý nghĩa, đạt mục đích đề ra, tiếp tục được nhân rộng, phát huy hiệu quả hơn nữa trong năm 2018, tôi đề nghị các cấp, các ngành, lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai phong trào hiến máu tình nguyện trong đông đảo lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân”, ông Đặng Quốc Vinh phát biểu.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho Chủ Nhật Đỏ 2018 Sau 2 lần tổ chức thành công, ngày 21/1/2018, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn, Hội Chữ thập đỏ và Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ 3 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh. Công tác chuẩn bị cho ngày hiến máu lớn nhất trong năm được hoàn tất.

Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, trong năm 2017, kết quả vận động hiến máu trên địa bàn tỉnh đạt 5.911 đơn vị. Trong đó các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức 29 đợt hiến máu với sự tham gia của gần 10.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên. Điểm khác biệt trong ngày Chủ nhật Đỏ 2018 tại Hà Tĩnh có sự tham gia của nhiều cán bộ, công chức có độ tuổi trên 40 từ Công đoàn Viên chức tỉnh.

Để tiếp thêm sức mạnh cho ngày hội, sau lễ phát động, nhiều lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến động viên và trực tiếp tham gia hiến máu. Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, anh Nguyễn Thế Hoàn không ngần ngại ngồi vào ghế để đội ngũ Y tế tiến hành lấy máu. “Đây là lần thứ 12 tôi tham gia hiến máu. Năm nào cũng hiến đều đặn thấy trong người như khỏe hơn”, anh Nguyễn Thế Hoàn nói.

Tại Lễ phát động, nhà báo Trần Quang Long, Trưởng ban Đại diện báo Tiền phong tại Nghệ An – Hà Tĩnh trao kỷ niệm chương và tặng hoa cho các đơn vị tổ chức và tài trợ. Cho đến gần 10 giờ sáng, đã thu hơn 300 đơn vị máu. Theo dự kiến số lượng máu thu được hơn 500 đơn vị máu trong buổi sáng nay.

Chùm ảnh ngày Chủ nhật Đỏ tại Hà Tĩnh do PV Tiền phong ghi lại vào buổi sáng ngày hôm nay 21/1:

Minh Thùy