5 địa điểm 'sống ảo sương sương mà tưởng xa quê hương xuất ngoại' ngay Sài Gòn

Chẳng cần máy ảnh xịn sò nhưng muốn thâu trọn hoàng hôn thì bộ 3 camera góc rộng là không thể thiếu

Địa chỉ: Tầng 75 và 76, Landmark 81, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

3. Garden by the Bay mini giữa Sài Gòn

Gardens by the Bay là một khu vườn nhân tạo tuyệt đẹp bên bờ vịnh Marina, Singapore. Chẳng cần bay sang Đảo quốc sư tử, Sài gòn nay cũng có một “Garden by the bay mini” xịn sò không kém