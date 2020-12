An toàn trực tuyến và những bước đi đón đầu của Tiktok

Là một trong những nền tảng tiên phong, Tiktok cũng có những update đáng kể để đảm bảo an toàn trực tuyến cho người dùng.

Trước hết, để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về an toàn trực tuyến, chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là một người dùng sử dụng môi trường trực tuyến thiếu an toàn. Cũng giống như các “bệnh xã hội” xuất hiện khi chúng ta có lối sống không điều độ, thiếu kiểm soát hay không lành mạnh; các mối nguy đến từ môi trường online cũng đến theo cơ chế tương tự. Một số hậu quả thường thấy khi người dùng sử dụng mạng xã hội không toàn có thể kể đến như: mất kết nối với cuộc sống thật do quá mải mê online, gặp các vấn đề về sức khoẻ, đặc biệt về thị giác; hoặc thậm chí còn có thể gặp nhiều hậu quả khó lường hơn nếu người dùng vô tình gặp phải những phần tử xấu trên môi trường online.

Khi các vấn đề này ngày càng trở nên phổ biến, đỉnh điểm là các sự việc để lại hậu quả nghiêm nghiêm trọng từ các video có nội dung xấu; các nền tảng mạng xã hội cũng đã tìm cách bổ sung các tính năng bảo vệ người dùng của mình. Với mục tiêu trở thành một môi trường vừa sáng tạo vừa an toàn, Tiktok cũng đã công bố những cập nhật mới. Bên cạnh những tính năng lọc nội dung có sẵn, người dùng được bổ sung khả năng kiểm soát và giới hạn nội dung giúp thời gian sử dụng mạng xã hội này trở nên an toàn hơn.

1. Tính năng Digital Wellbeing.

Với giao diện dạng stream, người dùng gần như sẽ không thiếu nội dung để xem trên Tiktok, các video xuất hiện liên tục nối tiếp nhau sẽ dễ khiến cho người dùng quên mất khái niệm thời gian. Vì thế, tính năng Digital Wellbeing ra đời giúp người dùng thiết lập các mốc thời gian sử dụng. Khi tới mốc thời gian này, bạn sẽ được nhắc nhở, qua đó sẽ không còn tình trạng dành quá nhiều thời gian cho ứng dụng này mà quên đi các công việc còn đang dang dở.