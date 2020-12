Máy lọc nước ion kiềm điện giải và cảnh báo những rủi ro khi sử dụng tại nhà

Cảnh báo những rủi ro khi sử dụng máy lọc nước ion kiềm điện giải

Mặc dù mang tới những lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu không lựa chọn và sử dụng đúng cách sẽ gây ra những rủi ro cho người tiêu dùng.

1. Nồng độ pH uống được vượt quá mức cho phép

Không phải máy lọc nước càng nhiều mức độ pH càng tốt. Hiện nay mức pH cao nhất uống được cho phép cao nhất ở mức 9.5. (pH>10 là CẤM không được uống - Theo Hiệp hội nước chức năng Nhật Bản). Nguy cơ này đặc biệt rất dễ xảy đến khi gia đình có người già và trẻ nhỏ, việc tích hợp chế độ pH 10.5 - 11.5 trên máy lọc nước ion kiềm điện giải rất dễ xảy đến nguy cơ uống nhầm.

2. Không sử dụng đúng bộ tiền xử lý cho máy lọc nước ion kiềm

Bộ tiền xử lý cho máy lọc nước ion kiềm là bước đầu tiên quan trọng để hoàn tất chu trình lọc tạo nước ion kiềm. Việc lựa chọn một bộ tiền lọc không phù hợp sẽ gây ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước đầu ra của máy lọc nước ion kiềm điện giải.

Bộ tiền xử lý cho máy lọc nước ion kiềm cần cho ra nước đạt CHUẨN: Nước ăn uống trực tiếp của Bộ Y tế và giữ lại khoáng chất để phục vụ cho quá trình điện phân nước tiếp theo.

Bộ tiền xử lý cho máy lọc nước ion kiềm tối ưu cần tích hợp công nghệ chống bám cặn điện cực, đảm bảo tuổi thọ và công suất lọc máy lọc nước ion kiềm điện giải, đồng thời kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Việc không sử dụng hoặc sử dụng bộ tiền xử lý cho máy lọc nước ion kiềm không đúng loại, đặc biệt với nguồn nước sinh hoạt ở Việt Nam có nguy cơ nước sau máy ion kiềm điện giải không đạt chuẩn ăn uống quy định bắt buộc bởi Bộ Y Tế, đồng thời hiện tượng bám cặn điện cực sẽ làm giảm độ bền máy lọc nước ion kiềm nhanh chóng.

3. Sử dụng máy lọc nước ion kiềm nhưng không thay lõi định kỳ

Việc không thay lõi lọc định kỳ không chỉ ảnh hưởng tới tuổi thọ máy lọc nước mà còn ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước khi sử dụng. Khuyến cáo nhà sản xuất, nhu cầu sử dụng, tính chất nguồn nước...là những yếu tố ảnh hưởng tới thay lõi lọc nước.

4. Uống nước ion kiềm không đúng cách hoặc quá nhiều

Theo khuyến cáo Hiệp hội nước chức năng Nhật Bản, hướng dẫn sử dụng máy lọc nước ion kiềm, chúng ta nên bắt đầu với mức pH gần trung tính(pH 7.0) rồi tăng dần tối đa là uống mức pH 9.5(pH>10 không được uống), bên cạnh đó hiệp hội cũng đưa ra đề xuất lượng nước ion kiềm trung bình uống hàng ngày là từ 500-1000ml.

Bên cạnh đó, nước ion kiềm có hiệu quả nhất khi uống ngay sau khi lấy ra khỏi máy, nước để lâu hoặc đun sôi để nguội sẽ làm suy giảm lợi ích của nước ion kiềm với cơ thể.

Một số trường hợp khác cần lưu ý đó là không sử dụng nước ion kiềm để uống thuốc tây, các triệu chứng bất thường khi uống nước ion kiềm cần có sự tư vấn của bác sỹ cũng được Hiệp Hội nước chức năng Nhật Bản hướng dẫn cụ thể.

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica MHW-H5(V) giải quyết rủi ro khi sử dụng máy ion kiềm

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica có mặt tại Việt Nam và dịp Tết Tân Sửu đang đến gần, nhà sản xuất Hitachi Maxell (nay là Maxell) - Thành viên của Hiệp Hội Máy lọc nước ion kiềm Nhật Bản cho ra mắt máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica MHW-H5(V) với gói dịch vụ mới tới người tiêu dùng.

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica MHW-H5(V) sử dụng công nghệ điện phân 2 lần làm giàu hydro, giúp máy lọc nước ion kiềm Atica MHW-H5(V) có hàm lượng hydrogen tại pH 9.5 gấp 1,5 đến 2 lần so với các dòng máy lọc nước ion kiềm thông thường, tiết kiệm chi phí và giảm lượng nước thải khi sử dụng.

Chỉ số pH uống được ở mức cho phép

Máy lọc nước ion kiềm điện giải 2 lần Atica MHW-H5(V) thiết kế mức pH cao nhất uống được

Máy lọc nước ion kiềm điện giải điện phân 2 lần Atica MHW-H5(V) giúp tăng hàm lượng Hydro trong nước gấp 1,5-2 lần so với công nghệ thông thường nhưng vẫn giữ mức pH ở mức 9.5 tốt cho sức khỏe. So với những công nghệ máy ion kiềm điện phân 1 lần thông thường, chỉ có thể tạo ra hàm lượng Hydro ở mức cao nếu nâng pH> 10 (mức cấm uống). Nhờ đó an toàn cho người sử dụng nhất là với gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica MHW-H5(V) trở về chế độ pH uống được an toàn gần nhất khi vặn vòi

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica MHW-H5(V) được thiết kế phù hợp đa dạng nguồn nước Việt Nam như nguồn nước ngầm (nước giếng khoan đã qua xử lý) và nguồn nước mặt. Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica MHW-H5(V) được phép sử dụng tên “Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer” thay vì “Alkaline water ionizer” với máy ion kiềm thông thường.

Tết Tân Sửu trợ giá 20 triệu khi mua máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica MHW-H5(V)

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica MHW-H5(V) được sản xuất bởi tập đoàn Hitachi Maxell(nay là Maxell) Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 3 năm có mặt tại Việt Nam cũng như để nhiều khách hàng hơn có cơ hội sử dụng máy lọc nước ion kiềm Atica, Hitachi Maxell ra mắt chương trình trợ giá đặc biệt dành riêng cho khách hàng Việt Nam:

- Trợ giá trực tiếp bằng thẻ tiền mặt trị giá 20 triệu đồng

- Trợ giá tới 45% khi thay lõi lọc định kỳ cho máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica MHW-H5(V) trong 5 năm (2021-2025).

- Tặng bộ tiền xử lý cho máy lọc nước ion kiềm công nghệ “nano” tổng hợp tích hợp chống bám cặn điện cực trị giá 5.99 triệu đồng

(Chương trình khuyến mãi máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Atica MHW-H5(V)

Bộ tiền xử lý Geyser Vuoxa A là bộ tiền xử lý giúp đảm bảo chất lượng nước ion kiềm và độ bền máy ion kiềm và được chuyên gia Nhật Bản kiểm chứng có khả năng chống bám cặn điện cực vượt trội.

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01.12.2020 đến khi hết số lượng máy được Hitachi Maxell trợ giá khuyến mãi, chương trình có thể kết thúc mà không cần báo trước.

- Khu vực áp dụng: Chương trình trợ giá khuyến mãi ở tất cả các đại lý của Atica trên toàn quốc tại https://atica.vn/he-thong-phan-phoi/.