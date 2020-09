Nagakawa ra mắt bộ thiết bị nhà bếp cao cấp

Với lịch sử gần hai mươi năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Nagakawa là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh và gia dụng với sản phẩm chủ lực là máy điều hòa không khí, thiết bị gia dụng... Tính đến nay, Nagakawa có hơn hơn 4.000 điểm bán và trạm bảo hành trên toàn quốc, hàng triệu sản phẩm chất lượng cao của Nagakawa đã đến tay người tiêu dùng.

2020 là năm Tập đoàn Nagakawa đưa ra chiến lược thương hiệu mới “An tâm toàn diện”, thông điệp mới này như một sự cam kết của Nagakawa mang đến sự an tâm trọn vẹn cho khách hàng. Đối tác, cổ đông sẽ hoàn toàn an tâm với những hướng đi đúng đắn của Nagakawa, khách hàng an tâm với những sản phẩm, chương trình, chính sách kinh doanh mà Nagakawa đem lại, người tiêu dùng an tâm với những sản phẩm an toàn, tiện nghi do Nagakawa cung cấp… “An tâm tâm toàn diện” không chỉ là mục tiêu mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động của Nagakawa trong thời gian tới.