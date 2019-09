Nhà thi đấu thể thao Bắc Giang ứng dụng giải pháp chiếu sáng thông minh

Quảng cáo

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một nhà thi đấu cấp quốc gia tại Việt Nam có hệ thống chiếu sáng thông minh ứng dụng IoT (Internet of Things - Mạng kết nối vạn vật). Hệ thống này do đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang tư vấn, thiết kế và hướng dẫn lắp đặt theo công nghệ thông minh OWLET, được chuyển giao từ tập đoàn SCHREDER (Vương quốc Bỉ - Âu Châu), cho phép điều khiển tắt mở, lập trình chiếu sáng theo từng loại hình thi đấu, luyện tập và nhu cầu người chơi thể thao đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam cho thể thao. So với chiếu sáng thông thường, giải pháp chiếu sáng thông minh của Điện Quang giúp tiết kiệm hơn 50% điện năng tiêu thụ, góp phần giảm khí thải nhà kính. Bên cạnh đó, do được quản lý, vận hành, điều khiển từ xa qua giao diện Web UI nên giải pháp này còn giúp tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành hệ thống, cải thiện độ tin cậy và tăng tính bảo mật của hệ thống.

Khu vực thi đấu bên trong Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang sử dụng giải pháp chiếu sáng thông minh của Điện Quang

Thảo Vi