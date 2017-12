10 sản phẩm công nghệ nổi bật nhất năm 2017: IPhone X xếp thứ 2

1. iPhone 8 Giữ vị trí số 1 về lượt tìm kiếm trong năm 2017 là iPhone 8. Ra mắt cùng với “người anh em” iPhone 8 Plus hồi tháng 9 vừa qua, thiết bị này có giá khoảng 699 USD, sở hữu màn hình 4,7 inch, bộ sạc không dây và camera được nâng cấp đáng kể so với iPhone 7. Thế nhưng, tại thời điểm sản phẩm này ra mắt, nhiều chuyên gia công nghệ khuyến cáo người dùng “không nên mua”.

6. iPhone 8 Plus

Ra mắt trước thời điểm xuất hiện iPhone X khoảng 2 tháng, iPhone 8 Plus được tích hợp chip xử lý mạnh mẽ, cho trải nghiệm nhanh hơn, nhưng ngoại hình chưa thực sự thuyết phục người dùng khi vẫn mang vóc dáng của “người tiền nhiệm” iPhone 7 Plus. Giá khởi điểm của sản phẩm này khoảng 799 USD.