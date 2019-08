10.000 cổ vật từ tàu đắm bỏ phơi nắng giữa cảng

"Dù việc khai quật kết thúc cách đây hơn 3 tháng nhưng toàn bộ 10.000 hiện vật khai quật được đang bỏ trong 2 container, để phơi nắng mưa trong khu vực cảng do chúng tôi quản lý", ông Lý cho biết.Theo ông Lý, quá trình khai quật tàu cổ đắm đã gây rất nhiều thiệt hại và cả phiền phức cho doanh nghiệp. "Tính đến nay, chúng tôi đã thiệt hại khoảng 150 tỉ đồng do việc chậm trễ xây dựng cảng, bồi thường hợp đồng với nhà thầu, tiền trả lãi vay ngân hàng do thi công chậm trễ... Chúng tôi đã có rất nhiều văn bản gửi đi khắp nơi nhưng không thấy trả lời. Đã vậy, đơn vị chủ trì việc khai quật hiện mới chi trả 40% số tiền hợp đồng (hợp đồng khoảng hơn 1 tỉ) thuê máy móc của chúng tôi", ông Lý nói.