1001 thắc mắc: Cách làm vàng, bạc thế nào để không bị xỉn, sáng như mới

Cách làm vàng sáng bóng là khâu rất quan trọng để có thể sử dụng trang sức lâu hơn. Vàng không những được sử dụng như một trang sức phụ kiện cho cơ thể. Vàng hiện nay được sử dụng như những vật trang trí trong nhà. Nhiều vật dụng được mạ vàng để có thể được bảo quản lâu hơn.



Không giống như bạc, bạc rất dễ bị xỉn màu do thời gian. Vàng thì bị xuống màu do các vết bẩn bám lên, mồ hôi bám lên vàng. Vì vậy, cần phải biết cách làm vàng sáng bóng như lúc mới vừa mua.

Làm cách nào để làm sáng bóng trang sức bằng vàng ?

Sau một thời gian sử dụng, đồ trang sức của bạn dù là bằng vàng, bạc hay kim cương, mỹ ký, … đều rất dễ bị bám bẩn, xỉn màu và mờ đi không còn vẻ đẹp như ngày đầu mới mua nữa.

5 bước làm sáng bóng đồ trang sức bằng vàng

Bước 1: Chuẩn bị

- Trang sức vàng cần làm sáng bóng

- 1 cốc nước ấm

- Nước rửa bát (hoặc kem đánh răng hay dầu gội đầu)

- Bàn chải đánh răng mềm

- Miếng mút xốp (hoặc miếng rửa bát mút mềm chuyên dụng)

- Khăn khô mềm

Bước 2: Lau chùi, làm sạch bụi bẩn trên trang sức vàng

Những vết bụi bẩn thông thương trên trang sức bằng vàng có thể được tẩy rửa nhanh chóng bằng nước thông thường. Bạn có thể dùng bàn chải đánh răng loại mềm để chải nhẹ, cọ rửa vết bẩn dễ dàng hơn.

Việc làm sáng bóng, lau chủi trang sức vàng hình tròn như vòng tay hay nhẫn cần độ tỉ mỉ và tinh tế hơn bởi vết bẩn thường tập trung ở mặt trong của nhẫ, vòng vàng.

Bước 3: Làm sạch trang sức bằng nước sôi + nước rửa bát, kem đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng

Mỗi loại có những cách làm sáng bóng vàng khác nhau

Cách 1 : Làm sạch trang sức bằng nước sôi + nước rửa bát

- Chuẩn bị một cốc nước ấm, có pha nước rửa bát.

- Sau đó bạn bỏ đồ trang sức vàng của mình vào trong cốc nước đó.

- Ngâm khoảng 10 – 15 phút

- Sau đó, dùng ban chải đánh răng lông mềm tiếp tục chải nhẹ

Cách 2 : Làm sạch trang sức bằng nước sôi + kem đánh răng

Kem đánh răng là giải pháp làm sáng bóng tốt nhất cho những trang sức bạc. Bên cạnh đó bạn cũng có thể dùng kem đánh răng để lấy lại độ đẹp như mới của vàng bằng cách:

- Bôi trực tiếp kem đánh răng lên trang sức

- Xoa bóp nhẹ để kem đánh răng thấm đều lên bề mặt trang sức

- Dùng bàn chải lông mềm chải sạch

Cách 3 : Làm sạch trang sức bằng nước sôi + dầu gội đầu

Đối với dầu gội đầu, cách làm sáng bóng vàng tiến hành như sau:

- Chuẩn bị một cốc nước ấm, có pha sẵn dầu gội đầu

- Bỏ đồ trang sức vàng cần làm sáng bóng vào trong cốc đó

- Ngâm khoảng 10 phút

- Sau đó lấy trang sức ra

- Tiến hành thấm khô, dùng miếng mút xốp hoặc vải nỉ mềm lau cho sáng bóng

Bạn có thể tiến hành cách này 1 tuần 1 lần để làm sáng bóng trang sức

Cách 4 : Làm sạch trang sức bằng nước sôi + xà phòng

Bạn làm tương tự như cách làm sáng bóng vàng bằng nước rửa bát. Nhưng vì xà phòng (xà bông) có tính tẩy rửa cao nên bạn chỉ nên pha loãng (ít)

Bước 4: Làm sạch vết xỉn màu trên trang sức bằng vàng bằng miếng mút xốp

Sau khi tiến hành bước làm sạch trang sức vàng ở bước 3 bạn tiếng hành lấy lại độ sáng bóng của vàng bằng cách dùng miếng mút xốp mềm chà lên bề mặt trang sức cho đến khi lấy lại vẻ sáng bóng như mới.

Sau đó, rửa lại bằng nước sạch.

Bước 5: Lau khô

Cuối cùng bạn dùng một khăn bông mềm lau khô trang sức vàng. Vậy là bạn đã hoàn thành các bước làm sáng bóng trang sức vàng. Thật đơn giản và nhanh chóng đúng không nào ?

Lưu ý:

Để sử dụng trang sức vàng, nữ trang được bền lâu và sáng bóng như mới cần lưu ý 5 điều sau đây:

1. Đối với các trang sức bằng đá quý, kim cương hay những loại không chịu được nhiệt độ cao thì bạn không nên làm theo cách mà Linhkent đã trình bày ở trên. Giải pháp cho bạn là sử dụng nước chuyên dụng để làm sạch và sáng bóng trang sức. Hãy đến tiệm đồ trang sức, nữ trang để có thể làm sạnh – đẹp an toàn nhất.

2. Hạn chế tiếp xúc với hóa chất hay mỹ phẩm

3. Nên tháo trang sức trước khi đi ngủ, tắm, gội đầu

4. Đối với trang sức ngọc, găn đá quý cần bảo quản cẩn thận trọng hộp có lót vải (bông) mềm để tránh bị xước

5. Thường xuyên lau, làm sạch để trang sức luôn sáng bóng và đẹp như mới

Cách làm sáng trang sức bằng bạ‌c

Như chúng ta đã biết bạc là kim loại rất khó bị Oxy hóa ở điều kiện thường bởi chúng là nguyên tố rất ít tham gia vào các phản ứng hóa học. Tuy nhiên nếu bạc ở trong môi trường chứa nhiều hóa chất sẽ vẫn bị những phản ứng do các chất đó gây nên. Do đó bạc ý có bị đen không? Thì cũng như bạc ta bạc ý không ngoại lệ nhé.



Trang sức bạc ý có bị đen không? Thì sau một thời gian sử dụng thì bạc có thể bị đen và xuống màu. do sự kết hợp giữa những hóa chất và lưu huỳnh tạo nên những phản ứng kết tủa và tạo nên những mảng bám đen trên bề mặt bạc. Nguyên nhân chính dẫn đến việc bạc bị đen nhanh hơn chính là do tuyến mồ hôi muối của con người. Những mẫu trang sức dây chuyền bạc nữ thường rất dễ bị đen do phản ứng giữa lưu huỳnh và muối tạo nên muối bạc, lâu dần sẽ chuyển sang màu đen và khó có thể làm sáng lại.

1. Dùng bàn chải và kem đán‌h răng

Ít ai biết rằng kem đán‌h răng cũng có tác dụng làm sáng đồ trang sức bằng bạ‌c rất hiệu quả đấy ạ.

Bước 1: Các mẹ thoa đều 1 lớ‌p kem đán‌h răng lên đồ trang sức và để nguyên trong 5 phú‌t.

Bước 2: Dùng bàn chải đán‌h răng loại lông mềm chà trên bề mặt trang sức. Lưu ý là không chà trên bề mặt đ‌á ạ.

Bước 3: Rửa sạch với nước là chị em sẽ thấy màu bạ‌c sáng bóng hơn lúc đầu rất nhiều đấy ạ.

Dùng kem đán‌h răng để làm sáng đồ trang sức bằng bạ‌c (hình minh họa )

2. Dùng nước vo gạo

Bước 1: Mọi người giữ lại một ít nước vo gạo đậm đặc rồi đổ vào nồi đun sôi lên.

Bước 2: Thả trang sức vào đun thêm 1 đến 2 phú‌t nữa.

Bước 3: Lấy trang sức ra, rửa lại bằng xà phòng rồi lau khô hẳn.

Dùng nước vo gạo để làm sáng đồ trang sức bằng bạ‌c (hình minh họa )

3. Dùng chanh

Bước 1: Các mẹ đổ 0,5 lít nước vào nồi cùng 1 thìa nước cốt chanh và 1 thìa cafe muối tinh rồi đun lên.

Bước 2: Khi nước sôi, chị em thả trang sức vào rồi vặn nhỏ lử‌a đun trong 1 đến 2 phú‌t cho đến khi thấy màu sắ‌c của trang sức đã sáng bóng lên.

Bước 3: Lấy trang sức ra rửa lại với nước lạnh, sau đó các mẹ dùng vải nhun‌g mềm lau cho khô hoàn toàn là xong.

4. Dùng giấm

Bước 1: Mọi người trộn lẫn baking soda với giấm trắng theo tỉ lệ 1:1 rồi dùng mút mềm nhúng vào hỗn hợp này và chà lên đồ trang sức.

Bước 2: Chị em để yên trong 3h, sau đó rửa lại bằng nước sạch và dùng giẻ mềm lau khô.

Lưu ý: Cách này cũng có thể áp dụng để làm sạch đồ dùng bằng bạ‌c.

5. Dùng quả bồ kết

Bước 1: Các mẹ lấy quả bồ kết khô bẻ vụn ra rồi cho vào nồi nước sôi nón‌g vừa đun xong, cứ thế đán‌h lên cho đến khi thấy nổi bọt.

Bước 2: Ngâm trang sức vào đó khoả‌ng 30 phú‌t rồi lấy ra rửa lại với nước sạch và lau khô.

Đỗ Hợp (T/H)