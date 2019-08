11.000 con vịt rơi chết do trúng mưa đá to bằng quả bóng chày

Quảng cáo

Các nhà sinh vật học ở phía đông bang Montana đang thu gom xác thủy cầm chết sau trận mưa đá dữ dội. Những con vịt và chim lội nước bị gãy cánh, vỡ hộp sọ, chấn thương nội tạng và nhiều thương tích khác do lực va đập gây ra, theo Cơ quan Công viên, Động vật hoang dã và Cá Montana (FWP).



Hình ảnh do MFWP chia sẻ cho thấy đường ven biển dọc Khu vực quản lý động vật hoang dã hồ Lớn rải rác xác nhiều loài chim. Nhà chức trách ở địa phương báo cáo có hàng nghìn thủy cầm bị thương quanh hồ. Gần 1/3 trong số đó nhiều khả năng chết trong cơn bão có sức gió lên tới 112 km/h. Nhà sinh vật học FWP Justin Paugh cho biết trong số những con chim còn sống, 5% vịt, 40% bồ nông và chim cốc có dấu hiệu bị thương hoặc cử động khó khăn do gãy cánh, rụng lông.



Khu vực quản lý động vật hoang dã hồ Lớn là vùng hồ nước và đầm lầy cung cấp nơi làm tổ cho hàng chục loài thủy cầm và chim lội nước di cư, bao gồm vịt, ngỗng, bồ nông, chim cốc và hải âu. Vào mùa xuân, hồ bao phủ diện tích khoảng 1.600 hecta.



Các nhà chức trách đang lo ngại số lượng lớn xác chim chết phân hủy có thể tạo điều kiện cho dịch bệnh lan rộng và phá hủy quần thể chim địa phương. FWP đang tiếp tục theo dõi tình hình.

Theo VnExpress