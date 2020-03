12 con giáp chủ nhật 8/3 : Tài lộc ra sao, tình duyên thế nào?

Quảng cáo

Tử vi tuổi Tý

Hôm nay người tuổi Tý có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi vì những xung đột trong gia đình. Khi mà mọi người đang vui vẻ cùng nhau qua ngày lễ mừng của phụ nữ thì bạn và người ấy lại không tìm được tiếng nói chung. Có lẽ bản mệnh nên bình tĩnh, bớt nói và lắng nghe nhiều hơn để không khiến cho mọi chuyện thêm căng thẳng. Hãy thử lắng nghe xem người ấy thực sự cần gì, muốn gì ở thời điểm này để cùng nhau tháo gỡ vấn đề.

Con số may mắn: 1, 3; Giờ tốt: 11h đến 13h



Tử vi tuổi Sửu



Trong ngày chủ nhật này, người tuổi Sửu cần phải thận trọng kẻo bị lầm lẫn, dẫn đến những mâu thuẫn giữa vợ chồng với nhau. Đừng chỉ nghe lời người ngoài mà phải tin tưởng người ở bên cạnh mình.Trong lòng bất an thì nên tìm cơ hội để tâm sự, chia sẻ với đối phương chứ đừng giữ trong lòng rồi suy nghĩ này kia, có thể sẽ chẳng tìm ra được lối thoát cho mình mà còn khiến cho mọi sự thêm rắc rối hơn nữa.

Con số may mắn: 2, 7 ; Giờ tốt: 15h đến 17h



Tử vi tuổi Dần



Chủ nhật này là thời điểm mà tuổi Dần cần phải mạnh mẽ và dũng cảm hơn để thổ lộ tình cảm của mình, để từ đó nắm giữ được hạnh phúc của bản thân, không để tình yêu 1 lần nữa vụt qua tay. Hôm nay có thể Thần Tình yêu sẽ đứng về phía bạn, thế nên hãy lên kế hoạch để tỏ tình với người ấy ngay đi nhé. Ngay khi mà tình cảm đã có độ chín thì hãy tìm cách để khẳng định độ bền vững của mối quan hệ. Thiên Tài xuất hiện cho thấy khả năng kiếm tiền không phải dạng vừa của tuổi Dần.

Con số may mắn: 4, 8 ; Giờ tốt: 17h đến 19h



Tử vi tuổi Mão

Người tuổi Mão hôm nay sẽ có được sự viên mãn trong vận trình khi cả tình và tiền đều khá lý tưởng. Lục Hợp quý nhân sẽ giúp bạn hâm nóng tình cảm gia đình, vợ chồng sau những mâu thuẫn trước đó đã hiểu và thông cảm cho nhau. Nguồn thu nhập của những chú Mèo khá ổn định và không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà chủ quan khinh địch, để rồi tiêu xài hoang phí, không quan tâm đến việc tiết kiệm, tích lũy tiền bạc. Vận may chẳng thể hôm nào cũng có, cần phải biết lo xa.

Con số may mắn: 2, 9 ; Giờ tốt: 17h đến 19h



Tử vi tuổi Thìn



Người tuổi Thìn hôm nay nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình, đừng để lộ hết tâm tình ra ngoài mặt như vậy. Hiện đâng có kẻ tìm cách để khích bác, khiến bạn hành động bốc đồng, xốc nổi. Khi hành động thiếu suy nghĩ, bạn dễ mắc phải sai lầm, có thể vì thế mà đánh mất hạnh phúc mình đang có trong tay, tự mình gây họa, khiến cho những mâu thuẫn trong gia đình càng ngày càng gay gắt.Nên đề phòng trước lời lẽ ngon ngọt của kẻ tiểu nhân. Có thể chúng đã biết trước tình hình nên theo đó mà nói dựa, khiến bạn tưởng chừng gặp được bạn tâm giao nhưng kỳ thực lại chính là kẻ đang muốn phá hoại hạnh phúc của mình.

Con số may mắn: 4, 7; Giờ tốt: 11h đến 13h



Tử vi tuổi Tị



Tuổi Tị cần phải thận trọng bởi điềm báo tiểu nhân vận khá lớn, Thiên Quan đang áp sát khiến cho con giáp này đánh mất sự tỉnh táo, sáng suốt vốn có của mình. Những chú Rắn không dễ để mất lý trí của mình như vậy nhưng trong hoàn cảnh hôm nay, khi mà chuyện tình cảm không được như ý thì có thể bạn sẽ để lộ sơ hở, khiến cho kẻ tiểu nhân thấy thế mà làm càn.

Con số may mắn: 6, 9; Giờ tốt: 11h đến 13h



Tử vi tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tìm thấy được hướng đi cho con đường tình cảm của mình. Bạn không còn hoang mang, lo ngại vì chuyện tương lai nữa. Đâu phải ai cũng tìm được người để mình yêu thương, chăm sóc. Chỉ cần có người mình yêu ở bên, bạn nguyện chịu khó chịu khổ ra sao cũng được.

Con số may mắn: 5, 8 ; Giờ tốt: 17h đến 19h



Tử vi tuổi Mùi



Trong ngày Tuất Mùi tương phá, người tuổi Mùi thực sự thấy băn khoăn vì những nỗ lực của mình không được mọi người công nhận, mặc dù bạn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng được yêu thương. Gia đình chẳng giống như gia đình, bạn cảm thấy chán nản vì hết lần này tới lần khác không được yêu thương, trân trọng. Điều này có thể khiến bạn đưa ra những quyết định dứt khoát, thà đau 1 lần rồi thôi. Người độc thân có phần e ngại khi bước chân vào 1 mối quan hệ mới. Bạn không biết mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế nào, cũng sợ rằng mình đang trao niềm tin cho lầm người nên muốn dành thêm thời gian để xem xét.

Con số may mắn: 1, 9; Giờ tốt: 17h đến 19h



Tử vi tuổi Thân

Hôm nay, điềm báo tốt lành cho đường tình duyên của tuổi Thân. Con giáp này biết mình cần phải làm gì khi gặp được người khiến cho trái tim mình rung động. Có nhiều lý do khiến cho bạn quyết định theo đuổi người ấy, nhưng cũng có không ít lý do khiến bạn phải băn khoăn không biết quyết định của mình có đúng hay không. Hôm nay, bạn lựa chọn nghe theo trái tim mình.Những chú Khỉ hôm nay dễ phạm phải sai lầm vì quá cố chấp mà không chịu nghe lời khuyên can của những người đi trước. Sai lầm thì phải trả giá, mà lần này bạn sẽ phải trả bằng tiền bạc đang có trong tay.

Con số may mắn: 4, 8 ; Giờ tốt: 17h đến 19h



Tử vi tuổi Dậu

Dậu Tuất tương hại, cục diện này khiến cho ngày chủ nhật của tuổi Dậu trở nên vô cùng ảm đạm. Con giáp này không biết trước được những hiểm họa mà mình đang phải đối mặt lớn đến thế nào đâu. Hạnh phúc mà bạn đang nắm giữ có thể tan biến trong chốc lát. Những ước mơ mà bạn theo đuổi có thể vỡ tan. Người ấy quyết định quay đầu bỏ đi mà không cho con giáp này có bất cứ cơ hội nào để vãn hồi.Tiền hết tình tan, con giáp này thực sự thấy buồn nản trong lòng. Có thể có cơ hội xoay chuyển vận mệnh trước mắt nhưng bạn cũng bỏ qua.

Con số may mắn: 6, 7; Giờ tốt: 17h đến 19h



Tử vi tuổi Tuất



Tuổi Tuất nếu có thời gian rảnh thì hãy thử dành thêm thời gian để tìm tòi thêm huyền cơ phía sâu bên trong những gì bạn đang phải đối mặt. Khó khăn sẽ tiêu tan khi ta quyết tâm. Bản mệnh không ngần ngại chịu khó chịu khổ, trong ngày chủ nhật cũng lo lắng cho công việc thay vì nghỉ ngơi, điều này khiến cho bạn được đánh giá cao khi mà xử lý hiệu quả những vấn đề còn tồn đọng. Có điềm báo chẳng lành về sức khỏe của tuổi Tuất. Bạn đang mắc phải nhiều vấn đề về đường tiêu hóa, chớ nên ham mê công việc, làm việc quá căng thẳng mà bỏ bữa.

Con số may mắn: 4, 7 ; Giờ tốt: 11h đến 13h



Tử vi tuổi Hợi



Hôm nay người tuổi Hợi đang được Thực Thần soi lối chỉ đường, phát tài chẳng phải việc gì quá tầm tay. Người làm kinh doanh sẽ thu được nhiều lợi lộc trong ngày này, nhất là những ngành dịch vụ. Có điều thói đời chẳng ai cho ai hết mọi thứ, Thủy Thổ xung khắc báo hiệu về những đợt sóng ngầm trong gia đình, khi mà con giáp này không thể lường hết trước được về xung đột giữa các thành viên. Bạn mải mê kiếm tiền nên không hề biết những vết rạn nứt đó sớm đã xuất hiện từ lâu. Dù không muốn phải tan đàn sẻ nghé nhưng ở thời điểm này, tạm thời tuổi Hợi chưa biết phải làm thế nào cho ổn thỏa.

Con số may mắn: 6, 8; Giờ tốt: 17h đến 19h.

