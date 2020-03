AIC xây dựng ứng dụng phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ học trực tuyến

Quảng cáo

Thông tin từ Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) cho biết, đơn vị vừa cho ra mắt ứng dụng Y tế “COVID–19” và ứng dụng Giáo dục “AIC Education”; hai ứng dụng được tặng miễn phí cho đơn vị quản lý là Bộ Y tế và Báo điện tử Dân trí vận hành.

Để đáp ứng cho đông đảo người dùng, ứng dụng được xuất bản trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. Ứng dụng Y tế COVID-19 do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) phối hợp cùng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Y tế) xây dựng nhằm cung cấp cho người dân thông tin, tiện ích đầy đủ, toàn cảnh nhất về dịch bệnh diễn ra trên toàn cầu cũng như trong nước.

Tại đây sẽ có bản đồ y tế thông minh, người dùng chỉ cần click trên bản đồ vị trí những nơi có dịch, những địa phương có dịch sẽ được cung cấp thông tin cụ thể như số người nhiễm, số ca tử vong, số lượng người cách ly, các khuyến cáo cần thiết khi đến vùng dịch…

Ứng dụng sẽ được cơ cấu 12 hợp phần gồm: Thông tin chỉ đạo từ Chính phủ bao gồm tất cả các văn bản chỉ đạo được ban hành từ cấp Trung ương (Chính phủ, Bộ) đến địa phương được cập nhật một cách liên tục và nhanh chóng cũng như có sự tương tác giữa Chính phủ với người dân để gửi thông báo, khuyến cáo Y tế và ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân. Cập nhật dịch bệnh, những số liệu mới về dịch bệnh toàn thế giới bao gồm: Số quốc gia bị lây nhiễm, tống số ca nhiễm, đang nhiễm, tử vong, nghiêm trọng, phục hồi, số liệu so sánh các quốc gia theo thời gian. Bản đồ dịch bệnh: Bản đồ diễn biến dịch bệnh toàn cầu: tự động đồng bộ số liệu với Nguồn WHO, CDC Mỹ.

Điểm tin tức về tình hình dịch bệnh được cập nhật tự động từ các nguồn thông tin chính thống và người dân chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói “ĐIỂM TIN” thì ứng dụng sẽ có chức năng như chiếc radio, đọc tin nóng nhất cho người dùng tại thời điểm đó. Phòng bệnh, các hướng dẫn từ Bộ Y tế, WHO, CDC Mỹ được tổ chức dưới dạng video, hình ảnh trực quan, bài viết. Tìm kiếm cơ sở y tế quanh bạn, hệ thống các hiệu thuốc toàn quốc, đặc biệt bản đồ đã tích hợp thông tin cơ sở xét nghiệm và điều trị COVID-19 được Bộ Y tế chỉ đạo triển khai.

Gọi khẩn cấp đến số hotline của Bộ Y tế, các bệnh viện TW, địa phương. Bác sỹ tư vấn: Tại đây người dân được kết nối trực tiếp với Bác sĩ đầu ngành y tế dự phòng, các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ của bệnh nhiệt đới Trung Ương… để nhận tư vấn y tế về kiến thức dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh thông qua công cụ hội nghị trực tuyến được AIC tích hợp sẵn trong ứng dụng.

Để người dùng tiện lợi có thể vào mục trợ lý ảo, sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hỏi đáp bằng giọng nói các thông tin liên quan đến nguồn gốc, cơ chế lây lan, cách ly, phòng tránh dịch bệnh. Và tại ứng dụng này, người dân cũng có thể góp ý cho phát triển cải tiến các tiện ích trên ứng dụng này, đồng thời phản hồi ý kiến giúp nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan quản lý về y tế nâng ca hiệu quả các giải pháp và xử lý kịp thời những bất cập (nếu có) trong phòng chống dịch.

Ứng dụng COVID-19 đã được các chuyên gia của Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và tới đây sẽ tích hợp hai chiều với ứng dụng Khai báo Y tế toàn dân do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế mới công bố để tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội tiếp cận thông tin tiện ích, chính thống cho người dân cả nước.

Ứng dụng COVID-19 hiện đã có mặt và đứng top 1 lĩnh vực Y tế trên Appstore của Apple. Phiên bản Android đang được Bộ Y tế làm việc với Google để sớm xuất bản trên nền tảng này.

Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 khiến hầu hết các địa phương trên cả nước đều buộc phải cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ học.

Trong thời gian nghỉ học dài ngày, hình thức học trực tuyến được nhiều trường áp dụng. Tuy nhiên do thời gian triển khai gấp gáp nên việc dạy và học online tại nhiều địa phương chưa thực sự hiệu quả. Một phần do phương pháp học tập còn mới, phần khác là do nhiều phần mềm hỗ trợ việc dạy và học trên thị trường còn chưa hiệu quả, đầy đủ các tính năng, gây khó khăn trong quá trình tương tác, giảng dạy trên máy tính, điện thoại.

Song song với việc cho ra mắt ứng dụng Y tế COVID-19, Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc tế (AIC Group) đã xây dựng ứng dụng Giáo dục AIC Education. Qua đó, các thầy cô giáo và học sinh dễ dàng thiết kế các lớp học trực tuyến, chia sẻ bài giảng và tương tác hai chiều (dạy và học trên lớp học ảo).

Cụ thể, tại phòng học trực tuyến, cô và trò các lớp học thông dụng có thể tạo lập một phòng học ảo chung, rồi cô giáo giảng dạy, học sinh có thể trao đổi trực tuyến, tương tác sinh động như trong lớp học ngoài đời. Đây là một tiện ích tương tác hai chiều, khác biệt với việc giảng dạy trên truyền hình chỉ có đối tượng nói và đối tượng nghe.

Tại đây còn có không gian hỗ trợ tạo lập kho bài giảng ôn tập theo giáo trình từng địa phương (do nhà phát triển phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu triển khai miễn phí); Kho học liệu; các video bài giảng tham khảo cho các môn học, bậc học được dựng sẵn cho học sinh truy cập dễ dàng; Thông báo các tình huống khẩn cấp của ngành giáo dục; Cập nhật các thông tin kinh tế, xã hội trong và ngoài nước.

Ngoài ra, trên “AIC Education” cũng tích hợp đầy đủ kiến thức giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 và nhiều nội dung kiến thức tham khảo để giáo dục sớm lứa tuổi mẫu giáo và các nội dung đa dạng khác.

Cả ứng dụng Y tế “COVID–19” và ứng dụng Giáo dục “AIC Education” đều nhận được sự đón nhận của người dùng trong nước, ngay khi vừa tải lên Appstore và GooglePlay đã có rất nhiều lượt tải về, chứng tỏ vai trò và sự hữu ích của mình đối với người dân trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay.

PV