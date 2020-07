Apple A14 trên iPhone 12 là vi xử lý di động mạnh nhất, tiết kiệm pin nhất

Quảng cáo

Cách đây không lâu, Qualcomm đã giới thiệu vi xử lý Snapdragon 865+. Đây là con chip 8 nhân, được sản xuất trên tiến trình 7nm với xung nhịp tối đa lên tới 3,1 GHz, GPU Adreno tốc độ 645 MHz.



Với xung nhịp 3,1 GHz, Qualcomm Snapdragon 865+ chính là chip di động mạnh nhất thế giới hiện nay. Đồng thời, nó còn hỗ trợ kết nối 5G đa băng tần toàn cầu, Bluetooth 5.2 và chuẩn Wi-Fi 6E mới nhất. Dự kiến, Samsung Galaxy Note 20 sẽ là smartphone đầu tiên được trang bị vi xử lý này.



Từ trước đến nay, dòng Galaxy Note của Samsung luôn được xem là đối thủ đáng gờm bậc nhất với các mẫu iPhone. Do đó, Apple không thể “nhắm mắt làm ngơ” trước thông tin về việc Samsung Galaxy Note 20 được trang bị vi xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay của Qualcomm.



Theo tiết lộ của TSMC, công ty sản xuất chất bán dẫn này đang trong quá trình thương mại hoá vi xử lý Apple A14 để cung cấp cho Apple đưa lên iPhone 12 Series. Dự kiến, đây chính là chip di động đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 5nm.



Được biết, Apple A14 sẽ nhanh hơn 15% và tiết kiệm pin hơn 30% so với Snapdragon 865+ của Apple. Các thông tin khác liên quan tới A14 vẫn chưa được hé lộ.



Theo nhận định của chuyên trang công nghệ, nguyên nhân khiến Apple quyết định “chơi lớn” với tiến trình 5nm trên chip A14 xuất phát từ việc “Táo khuyết” muốn đưa công nghệ Ả và VR lên iPhone 12 Series.



Nhiều khả năng, Apple sẽ đưa cảm biến LiDAR (Light Detection and Ranging) hiện đang sử dụng trên iPad Pro lên iPhone đời mới. LiDAR là máy quét 3D thu nhỏ. Nó hoạt động với nguyên lý tương tự camera ToF nhưng mang tới độ chính xác cao hơn. Cảm biến này phát ra chùm tia laser công suất thấp tới môi trường. Sau đó, tiếp nhận ánh sáng phản chiếu ngược lại phần cứng để xử lý. Kế đến, máy sẽ xây dựng bản đồ 3 chiều mô phỏng không gian, đồ vật và con người.

